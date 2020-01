Le Cirque World’s Top Performers: un tour da record

Di Chiara Giacobelli

Ancona – La favola di “Alice nel Paese delle meraviglie” è ciò che ha ispirato il nuovo spettacolo de Le Cirque World’s Top Performers, una squadra circense di eccellenza fondata dall’italiano Giampiero Garelli. I migliori atleti del mondo sono stati ingaggiati per mettere in scena uno show dalle mille meraviglie, dove l’atletismo si fonde con l’ironia, la rappresentazione teatrale con il brivido dell’altezza. “Alis” è l’ultima proposta di Le Cirque e ha appena terminato ad Ancona il suo nono tour composto da svariate tappe nelle principali città italiane: Mantova, Forlì, Bolzano, Piacenza e infine il PalaPrometeo Estra di Ancona.

Il 4, 5 e 6 gennaio gli artisti di Le Cirque, molti dei quali arrivano da realtà come il Cirque du Soleil o il Nouveau Cirque, ha ammaliato gli spettatori della data marchigiana, tra cui tantissimi bambini entusiasti. Nonostante il freddo del palazzetto, lo spettacolo definito dalla critica “un fenomeno unico nel suo genere, uno show mondiale che incanta” ha saputo riscaldare il pubblico presente tra numeri di contorsionismo, danza aerea, commedia, canto e altre discipline acrobatiche da lasciare senza fiato.

Più di 175.000 sono gli spettatori che hanno già applaudito “Alis”, immergendosi nella storia di Alice raccontata qui con creatività e magia, mantenendo però intatto il messaggio – rivolto soprattutto ai giovani – di non smettere mai di rincorrere i propri sogni. Anche i più scettici si sono dovuti ricredere davanti alla sconcertante bravura dei perfomer, che non hanno mai commesso un errore e si sono esibiti in numeri sensazionali. Sarebbe corretto menzionarli tutti perché non c’è disparità di talento tra loro, ma, dovendone scegliere solo alcuni per ragioni di spazio, ricordiamo Maria Choodu, nata in Russia da genitori circensi e al suo primo debutto all’età di sole nove anni presso il Great Moscow State Circus. Dal 2008 al 2018 ha fatto parte del Cirque du Soleil e in “Alis” interpreta una gatta giocoliera capace di far roteare tutte le palline che potreste immaginare.

Molto particolare il numero di Miyoko Shida Rigolo, che in un gioco di equilibri e calibratura di forze è riuscita a costruire una struttura composta da tredici rami di foglie di palma a partire da una semplice piuma. Sempre dal Cirque du Soleil arrivano la contorsionista Ulziibuyan Mergen, la aerial chandelier Anastasiia Vashchenko e Pippo Crotti, che ha intrattenuto il pubblico tra un’esibizione e l’altra con simpatia, facendo ridere a crepapelle i più piccoli.

Dunque un cast eccellente, capitanato da Giampiero e Alessandro Garelli, che chiude con grande soddisfazione questo nono tour italiano e presto ripartirà per una nuova avventura.

