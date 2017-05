"Le donne del castello" di Jessica Shattuck (Ed. HarperCollins)

Ha debuttato ai primi posti della classifica del New York Times, un sorprendente romanzo che porta alla luce le ferite del nazismo e del conflitto più devastante della storia, raccontato da una voce mai ascoltata: quella delle donne tedesche. Un punto di vista inusuale per rievocare una delle parentesi più buie della Storia.

Attraverso la voce delle vedove degli ufficiali che organizzarono l’attentato ad Adolf Hitler, l’autrice porta alla luce le ferite del nazismo, in una riflessione tra passato e presente sulla nascita di movimenti estremisti. “È una vicenda appassionante, con personaggi a cui ci si affeziona - ha dichiarato Jessica Shattuck -, è un nuovo sguardo su un capitolo della Storia molto importante. Mi auguro che leggere cos’è accaduto a causa del nazismo possa in qualche modo servire da monito contro qualsiasi corrente di pensiero troppo estrema e a non essere mai più ciechi di fronte alla follia".

L'autrice Jessica Shattuck - Americana, dopo la laurea a Harvard e l’MFA alla Columbia University ha scritto racconti e articoli per diversi quotidiani e riviste nazionali tra cui il New York Times, il Boston Globe, il Sun e il New Yorker. Attualmente vive a Brookline, Massachusetts, con il marito e i tre figli. Il suo primo romanzo, I rischi della buona educazione, è stato pubblicato in Italia da Neri Pozza (2004).