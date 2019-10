Huw Lewis-Jones, curatore de “Le terre immaginate. Un atlante di viaggi letterari”, è uno storico dell’arte, oltre che una guida per spedizioni polari e marittime. Apprezzato scrittore e curatore di pubblicazioni fotografiche, ha diretto lo Scott Polar Research Institute di Cambridge e il National Maritime Museum di Londra, passando gran parte del suo tempo a navigare con piccole barche nell’Antartico e nel Pacifico. Attraverso i suoi racconti si percepisce il grande fascino che le mappe di ogni tipo da sempre esercitano su di lui, probabilmente influenzando anche il corso della sua carriera.

Al pari dei libri, le mappe, siano esse di luoghi reali o immaginari, sono depositarie di emozioni, ricordi, sensazioni, come afferma Lewis-Jones: “Tutte le mappe sono prodotti dell’immaginazione umana. Sono scritture provenienti dal pensiero e dal ragionamento e incarnano ogni sorta di racconto; ogni linea, forma, simbolo ha uno scopo, un valore, una direzione e un significato, sia per chi crea mappe sia per chi le interpreta. E quando le ricordiamo, magari molti anni dopo, le linee portano con sé nuovi significati nel momento stesso in cui ci riattraversano la mente”.

“Le terre immaginate. Un atlante di viaggi letterari”, recentemente edito da Salani in una pregiata edizione, è un libro bellissimo: ogni pagina lascia il lettore a bocca aperta, stupendolo tanto per i colori, quanto per la qualità grafica delle illustrazioni. Queste ultime includono bozzetti inediti degli autori, mappe del mondo conosciuto risalenti al Medioevo, altre carte geografiche tratte dai classici della letteratura o da libri fantasy, d’avventura, di fantascienza: dal “Trono di spade” di Martin a Mercatore, da “L’isola del tesoro” di Stevenson ad Atlantide, da Narnia di Lewis alla Terra di mezzo di Tolkien.

Non solo. Il volume vincitore dell’Edward Stanford for Photography and Illustrated Travel Book of the Year è anche un libro piacevole da leggere: esso stesso è un viaggio, fatto di parole e immagini, raccontato da scrittori, grafic designer, illustratori, scenografi e art director. Attraverso la loro penna scopriamo interessanti aneddoti sulla storia delle mappe e sull’esplorazione; seguendoli nel corso del loro processo creativo, riceviamo spunti di riflessione sul mondo moderno, ormai dominato da mappe a griglia che “permettono di localizzare ogni singolarità e ogni oggetto entro uno spazio astratto: tutto può essere localizzato, fissato, disegnato e rintracciato. Tutto può essere rinchiuso in una griglia” (Robert MacFarlane).

In un’epoca dove ormai ogni cosa e persona, coscientemente o meno, finisce nel calderone dei dati analizzati dagli algoritmi di ricerca, venendo poi classificata, categorizzata e identificata, soltanto l’immaginazione ne risulta immune. E così le cartine dei luoghi di fantasia diventano mappe della mente. “Ci si perde dentro e si trovano verità, se non fattuali, perlomeno di altro tipo. Ci si medita sopra. Si incontra se stessi. Le si adotta e ci si inseriscono storie proprie, o almeno frammenti di storie. Le mappe di fantasia danno forma a qualcosa che non ha forma: l’immaginazione” (David Mitchell). In definitiva, un libro splendido da sfogliare, profondo da leggere.

