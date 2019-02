Leonardo da Vinci: scoperta l'impronta digitale del pollice

Trovata un'impronta del pollice di Leonardo da Vinci. La scoperta è avvenuta negli autografi custoditi nella Collezione Reale del Castello di Windsor, in Inghilterra. Si tratta di due impronte digitali rilevate in un disegno anatomico che raffigura il sistema cardiovascolare e gli organi principali di una donna. L'opera è datata 1509/10. Il pollice è l'impronta più importante perché secondo Alan Donnithorne, conservatore della collezione reale, sarebbe "il candidato più convincente come autentica impronta digitale di Leonardo da Vinci".

La scoperta del pollice di Leonardo da Vinci sarà presentata al pubblico nella mostra itinerante allestita per i 500 anni dalla morte dell'autore della "Gioconda", che porterà in 12 città della Gran Bretagna i 144 disegni della Royal Collection di Windsor. Limpronta sarà ingrandita per la gioia dei visitatori nell'esposizione "Leonardo da Vinci: A Life in Drawing" che dal 1° febbraio al 6 maggio si terrà al National Museum di Cardiff.

La mostra avrà anche una dozzina di schizzi segreti di Leonardo svelati dai raggi ultravioletti, emersi dagli esami scientifici eseguiti su due fogli autografi del Codice leonardesco acquistato da re Carlo II.

La mostra legata a Leonardo da Vinci ioltre Cardiff, arriverà a Belfast, Birmingham, Bristol, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Sheffield, Southampton e Sunderland. A maggio sarà di scena alla Queen's Gallery di Buckingham Palace a Londra. Sarà il momento in cui saranno illustrate anche le novità emerse dagli studi dell'ultimo decennio.