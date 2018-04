Lettera antisemita di Richard Wagner all'asta a Gerusalemme

Boicottato in Israele per le sue osservazioni antiebraiche e l'uso dei nazisti nel suo lavoro, il compositore tedesco riappare attraverso una lettera inviata a un intellettuale francese.

È una lettera in cui il compositore mette in guardia contro l'"influenza" ebraica in campo culturale. Una lettera di Richard Wagner a un intellettuale francese sarà messa all'asta martedì in Israele, dove vengono boicottate le esibizioni pubbliche delle opere del compositore antisemita. Wagner (1813-1883), le cui opere intrise di nazionalismo furono adottate nel XX secolo dal Terzo Reich, è particolarmente famoso per essere uno dei compositori preferiti di Adolf Hitler. Datato il 25 aprile 1869, la sua lettera al filosofo, poeta e critico Edouard Schure, si occupa della ricezione del suo opuscolo ebraico in musica, originariamente pubblicato nel 1850 sotto uno pseudonimo.