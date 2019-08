Letteratura: è morta il premio Nobel Toni Morrison

E' morta la scrittrice Toni Morrison, premio Nobel per la letteratura. Ne ha dato notizia il suo editor, Knopf. Morrison, che ebbe anche il premio Pulitzer, aveva 88 anni.

Autrice di sei libri tutti ispirati ai problemi e alle tematiche sociali della sua gente negli Stati Uniti e in particolare all'universo femminile, un contesto trattato con una ricca ed originale tecnica espressiva, e uno stile unico. La Morrison, caratterizzata da una grande varieta' di stili, mutevoli di libro in libro, secondo una tecnica narrativa unica, come sottolinea la stessa motivazione dei diciotto giurati dell'Accademia di Svezia (''figura letteraria di primo rango e' maestra di linguaggio, un linguaggio che vuole liberare dalle pastoie della razza, e che si rivolge a noi col lustro della poesia'') ha scritto in tutto sei libri, tre dei quali pubblicati in Italia: ''Beloved'' (Amatissima, 1988), ''Sula'' (idem, 1991) e il citato ''Jazz''.