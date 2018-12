Libri, boom di vendite all'estero per quelli italiani: +36,5%

L'editoria italiana continua a guadagnare spazio all'estero: tra il 2014 e il 2018, infatti, i titoli venduti all'estero sono aumentati del 36,5%, mentre quelli acquistati sono calati del 10,7%. Questo trend vale anche per i piccoli e medi editori, che registrano una crescita nella vendita dei diritti (+7,2% solo nel 2018), ma anche nell'acquisto (+2,7%). E' quanto emerge dall'indagine sull'import-export dei diritti 2018 realizzata dall'Ufficio studi dell'Associazione Italiana Editori (Aie).



I dati sono stati presentati oggi a 'Piu' libri piu' liberi', la Fiera nazionale della Piccola e media Editoria dell'Aie in programma fino al 9 dicembre alla Nuvola Roma Convention Center. L'indagine evidenzia come le case editrici italiane si muovano ormai con disinvoltura in ambito internazionale: solo nel 2018 sono stati venduti all'estero 7.883 titoli (+9% rispetto al 2017) e ne sono stati acquistati 9.358 (+0,7% rispetto al 2017).

Quali sono i generi piu' venduti? Bambini e ragazzi (39%) e la Narrativa di autori italiani (25,4%) sono quelli principali, anche se i primi registrano un calo del 5,1% rispetto al 2017. Ad aumentare maggiormente e' la Manualistica e altro che copre il 4,4% (+43,1% sul 2017). Le piccole case editrici acquistano piu' diritti all'estero di quanti ne vendano. Si tratta sempre di valori in crescita: il 22,2% delle vendite dei diritti e' coperto dalle piccole case editrici (+7,2% appunto, rispetto al 2017) mentre l'acquisto dei diritti rappresenta il 48% nel 2018 (+2,7% sul 2017). Le coedizioni sono un altro tassello importante nel processo di internazionalizzazione dell'editoria italiana. Nel 2018 sono state 2.095 quelle realizzate dagli editori italiani con gli stranieri (+86,5% rispetto al 2017). Il genere Bambini e Ragazzi domina le coedizioni con il 62,7% (era il 57,7% nel 2016), seguito dagli Illustrati che rappresentano il 19% (era il 18,5% nel 2016) e dalla Saggistica con il 15,7% (era l'11,5% nel 2016). Dove si vende? Nell'ultimo lustro (2014-2018) l'Europa si conferma il principale mercato per le vendite con il 60,4% di opere vendute (+74,7% rispetto al 2014) mentre il Medio Oriente e' cresciuto maggiormente con il 5,1% delle vendite (+231,1% sul 2014). Nell'ultimo decennio (dal 2007 al 2018) i paesi in cui l'editoria italiana ha trovato spazio sono cambiati.



In particolare, l'area del Medio Oriente ha visto lo sviluppo maggiore (+958% sul 2007), con un incremento che ha toccato +582% per i Paesi del Golfo, +269% per l'Egitto e +203% per la Turchia (riferito in questo caso al 2014). I Paesi europei che piu' assorbono i diritti di autori italiani sono la Spagna (20,2%), la Francia (15,6%) e la Germania (10,2%). La vendita dei diritti e' aumentata negli altri paesi del Nord Europa, in Germania e in Svezia mentre il calo maggiore si e' registrato nei paesi dell'Europa Balcanica.



La partecipazione alle fiere internazionali ha effetti nell'aumento della vendita dei diritti di autori italiani. La penetrazione dell'editoria Italiana nel mercato cinese e' iniziata dopo la partecipazione italiana alla Beijing Book Fair nel 2006 ed e' continuata nel corso degli anni fino a raggiungere i 1.091 diritti venduti nel 2018. Per il Medio Oriente le partecipazioni ad Abu Dhabi (dal 2015 in poi) e alla fiera di Teheran (nel 2017) sono stati i volani che hanno permesso all'editoria italiana di crescere tra il 2016 e il 2018. "La crescita della vendita dei diritti di autori italiani all'estero - afferma Giovanni Peresson, responsabile dell'Ufficio studi di Aie - e' un dato ormai strutturale. Cosi' lo e' la partecipazione a fiere e a missioni, o lo stand collettivo di Aie in quelle maggiori: una presenza che permette anche ai marchi piu' piccoli di allacciare i primi rapporti con i colleghi stranieri. Nessuna editoria puo' crescere in una dimensione di autarchia editoriale. La crescita, ed e' un dato largamente positivo, la vediamo trasversale ai generi, ai Paesi, alle dimensioni delle imprese. In un mercato come il nostro i cui confini geografici coincidono con quelli linguistici, l'internazionalizzazione, che deve saper andare al di la' della semplice vendita di diritti, deve costituire sempre piu' un centro attorno a cui l'editoria deve sapersi organizzare, valorizzando non solo le novita' ma anche il catalogo".