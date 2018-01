Libri, i 10 più venduti nel 2017. La classifica

I libri più venduti lo scorso anno? Ecco la classifica completa di Amazon, riportata da ilibraio.it:



-1 Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie. Ediz. a colori di Francesca Cavallo e Elena Favilli (Mondadori);



-2 Origin di Dan Brown (Mondadori);



-3 L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita di Alessandro D’Avenia (Mondadori);



-4 Le otto montagne di Paolo Cognetti (Einaudi);



-5 E allora baciami di Roberto Emanuelli (Rizzoli);



-6 Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry;



-7 La dieta della longevità. Dallo scienziato che ha rivoluzionato la ricerca su staminali e invecchiamento, la dieta mima-digiuno per vivere sani fino a 110 anni di Valter Longo (Vallardi);



-8 Tredici di Jay Asher (Mondadori); (Mondadori);



-9 Fatto in casa da Benedetta. Torte, primi sfiziosi, stuzzichini… le ricette più golose del web di Benedetta Rossi (Mondadori);



-10 1984 di George Orwell (Mondadori)