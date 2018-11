Natale, libri sotto l'albero 2018. le proposte di Cairo Editore

Stefano Disegni, Un anno di Disegni – 12 mesi di storia nazionale raccontati dalla più esilarante matita satirica italiana (15 novembre 2018, pagg. 144, euro 12,00)

Da uno dei più famosi disegnatori e autori satirici italiani un anno di vignette per ridere di come siamo. Da anni Stefano Disegni racconta l’Italia che cambia. Lo fa, ovviamente, a modo suo: prendendo in giro vizi e virtù del nostro paese.

Federico Audisio di Somma, Siddharta Rave

Un romanzo in cui le generazioni si incontrano e giungono a conoscersi attraverso la musica. Un romanzo “cult” per diversi mondi: DJ, vinili, stereofonia, alta fedeltà, bikers, sci nautico, alpinismo.

Paolo Iorio – Rossella Vodret, Caravaggio – I luoghi di una vita

Dalla curatrice della mostra Dentro Caravaggio, grande successo di pubblico e di critica a Milano, un libro che ripercorre le tappe della tormentata vita dell’artista milanese, attraverso i luoghi dove ha vissuto e creato i suoi capolavori.

a cura di Matteo Marzotto, Bike Together – Pedalare per la ricerca

Il diario di viaggio di un’emozionante iniziativa sportiva, il Bike Tour, ideata da un gruppo di amici – grandi sportivi, ex campioni, e ciclisti improvvisati – che in sella alle loro biciclette hanno pedalato attraverso molte regioni d’Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica nell’impegno per la raccolta dei fondi e la diffusione della consapevolezza nei confronti della Fibrosi Cistica.

Paolo Fox, L’oroscopo 2019

Amore, lavoro, forma fisica… Come sarà il 2019? Dal più noto astrologo italiano, tutte le previsioni per il nuovo anno. Giorno per giorno le caratteristiche dei bambini che nasceranno nel 2019 e una sezione dedicata alle affinità di coppia con i consigli per stare bene insieme.

--- Per imparare a capirsi meglio ---

Paolo Bianchi, Donne smarrite, uomini ribelli

Un romanzo di formazione sentimentale, dove le relazioni con l’altro sesso sono scandite da crisi, abbandoni, ricadute e ancora risalite, tra euforia e depressione.

La difficoltà di vivere un amore nella società moderna raccontata, giorno per giorno, attraverso le pagine di un diario: un romanzo ipnotico e coinvolgente.

Francesco Fabiano, Sarò il tuo specchio – Manuale per guardarsi dentro e migliorare

Un manuale di crescita personale convincente e scorrevole, con una serie di esercizi chiari e utili per accrescere l’autostima e la fiducia, acquisire atteggiamenti positivi e attrattivi, migliorare la comunicazione e la relazione con gli altri, mettere a fuoco i propri obiettivi e capire in quale direzione lavorare per raggiungerli.



Giovanni Terzi, Eroi quotidiani – Storie eccezionali di gente comune

C’è un’Italia lontana dal malaffare, dalla faciloneria e dagli intrallazzi; una nazione che, in fondo, ha la generosità e l’altruismo nel proprio DNA; un popolo che vanta molti eroi. Spesso invisibili. Sono quelle persone che sanno reagire ai momenti difficili della vita. Le storie raccolte e raccontate dall’autore in questo libro sono tanti piccoli capolavori di grandezza e di speranza.

--- Un regalo originale ---

Sara Root, Facebook for Grannies – WhatsApp for Grannies – Skype for Grannies – Email for Grannies

Una collana innovativa “for Grannies”, libretti di istruzione illustrati, di facile consultazione, che spiegano passo passo come utilizzare le nuove tecnologie.

Manuali rivoluzionari per un pubblico che la rivoluzione l’ha fatta qualche anno fa!

Marco Consentino – Alessandra Gigli – Luca Piretta, Almanacco alimentare 2019 – Giorno per giorno un anno di ricette

Un libro utilissimo, un calendario con un anno di ricette. Un piatto al giorno, dal costo ragionevole, equilibrato dal punto di vista nutrizionale, rispettoso delle stagioni e della tradizione mediterranea, facile e descritto passo passo.

Alessandro Ricci, Bartender a casa tua – Storie e segreti per preparare cocktail con quel che c’è

I trucchi per allestire un bar a casa, ricette e aneddoti sui grandi classici della miscelazione. Un libro completo e dettagliato con in più una guida ai produttori italiani di superalcolici.

Manuela Porta, Ciotole d’amore – Quando un cane può cambiarti la vita

I cani sono sempre più presenti nella vita delle nostre famiglie: ma cosa significa “condividere” la vita con un cane? Questo libro ci insegna il valore della loro presenza nelle nostre case.

--- Per gli appassionati di suspense ---

Lorenzo Visconti, La legge del drago

Un noir dalle tinte forti, in una Milano corrotta e spietata, con protagonista un poliziotto che dopo essere stato incastrato per un delitto che non ha commesso vede andare in frantumi la propria carriera. Ormai è un ex poliziotto (ma anche ex galeotto ed ex pugile dilettante), e soprattutto è un uomo che non ha più nulla da perdere.

Elisabetta Cametti, Dove il destino non muore

Una nuova indagine per Katherine Sinclaire, questa volta sulle tracce della campagna segreta di Napoleone.