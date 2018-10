Libro dei Fatti 2018: un anno di notizie in una raccolta enciclopedica

La crisi istituzionale spagnola, l’elezione di Macron in Francia, lo scandalo Weinstein, l’intenso ciclo di visite di Papa Francesco a favore della pace, l’anniversario record dei 65 anni di regno della regina Elisabetta II, la morte di Totò Riina, il G7 a Taormina, la valanga sull’Hotel di Rigopiano, la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali e l’addio al calcio di Totti. Questi alcuni dei principali fatti del 2017 raccontati dalla 28esima edizione del Libro dei Fatti.

Tra le novità del bestseller edito da Adnkronos libri, uno speciale Alimentazione che indica mese per mese il calendario degli alimenti a seconda della loro stagionalità e ne indica caratteristiche e proprietà. Altro approfondimento è dedicato alla sostenibilità con i contributi di Claudio Descalzi amministratore delegato di ENI e Francesco Starace amministratore delegato di Enel.

Ad aprire il Libro dei Fatti 2018 l’intervento di Andrea Illy presidente della Fondazione Altagamma. La sezione Sport è introdotta da un testo firmato da Massimiliano Allegri allenatore della Juventus e simbolo vincente del calcio italiano.

In copertina foto di Donald e Melania Trump, di Valeria Bruni Tedeschi premiata come miglior attrice ai David di Donatello per il pluripremiato film “La pazza gioia” di Virzì, un’immagine dell’Hotel di Rigopiano coperto dalla valanga, la foto simbolo della questione catalana, dell’incontro tra papa Francesco e il presidente Mattarella, del presidente del consiglio Conte accanto ai vice ministri Salvini e Di Maio e un’istantanea di Massimiliano Allegri con la Coppa Italia appena conquistata.

In 960 pagine, l’edizione 2018 contiene i principali fatti del 2017, alcuni dell’anno in corso ed è già disponibile negli Autogrill italiani e a breve nei formati app e ebook e web.

La pubblicazione mantiene negli anni la semplice fruibilità con il continuo alternarsi tra le notizie attuali e quelle che appartengono già alla storia. Approfondimenti, sezioni fotografiche, cronologie, curiosità e quiz rendono il Libro dei Fatti di facile lettura e sempre più di aiuto agli addetti ai lavori nella scrittura o nella preparazione di concorsi e cruciverba.

I numeri e la storia

Il Libro dei Fatti vanta una diffusione di oltre 4 milioni di copie, contenenti più di 20.000 notizie e protagonisti della politica, dello spettacolo e dello sport. Il tutto arricchito da migliaia di foto, quiz, tabelle e statistiche. Negli ultimi anni il Libro dei fatti è stato uno degli ebook più scaricati in Italia.

Nato nel 1991 su ispirazione del World Almanac and Book of Facts, contiene le informazioni sugli avvenimenti più importanti dell’anno precedente e offre al lettore una ricostruzione ragionata dell’attualità. La sua puntuale cronologia racconta l’intero anno di riferimento al microscopio: i grandi eventi politici e di cronaca, cultura, religione e sport. Tutti gli avvenimenti mondiali e nazionali con informazioni, dati e statistiche utili per studiare, lavorare, viaggiare. Oltre 40 sezioni che abbracciano tutti i campi del sapere.

Un volume utile per il mondo dell’informazione e per il mondo accademico, ma al tempo stesso un modo per il pubblico di apprendere gli eventi principali dell’ultimo anno, di conoscerne di nuovi e di singolari o di ricordarli mettendosi alla prova. Al suo interno infatti, il Libro contiene alcuni quiz per tenere allenata la memoria e l’ormai consueta antologia del buonumore, che offre una simpatica selezione dei fatti più curiosi dell’anno.

Alla pubblicazione cartacea si è affiancata una diffusione digitale, sotto forma di e-book e di app. Per informazioni: www.adnkronos.com