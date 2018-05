Longobardi alla conquista dell'Ermitage. La grande mostra italiana in Russia

"Longobardi. Un popolo che cambia la storia". Un grande evento internazionale. Nord e Sud Italia uniti per la più importante mostra mai realizzata sui Longobardi. Una mostra epocale, punto di arrivo di oltre 15 anni di nuove indagini archeologiche, epigrafiche e storico-politiche su siti e necropoli altomedievali. Dopo essere state esposte dal 1 settembre al 3 dicembre 2017 al Castello Visconteo di Pavia e dal 21 dicembre 2017 al 25 marzo 2018 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ora le oltre 300 opere arrivano al Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo. Qualche altro numero di questa mostra? Più di 80 i musei e gli enti prestatori, oltre 50 gli studiosi coinvolti nelle ricerche, 32 i siti e i centri longobardi rappresentati in mostra, 58 i corredi funerari esposti integralmente, 17 i video originali e le installazioni multimediali.



Mostre: accordo Museo Napoli-Ermitage per eventi su Pompei e Canova



Non solo. Gli scambi culturali tra l'Ermitage di San Pietroburgo e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli si fanno sempre più fitti. In occasione infatti dell'apertura della mostra sui Longobardi, Napoli e la Russia hanno siglato un accordo per il prestito di due mostre che si terranno nel marzo 2019. L'Ermitage ospitera' Pompei, mentre il 'Mann' Canova. Intanto, il 3 maggio taglio del nastro nelle sale del Menage, cioe' le ex Scuderie del palazzo d'Inverno per "Longobardi, un popolo che ha cambiato la storia", la mostra itinerante promossa dai musei civici di Pavia e dal Comune di Pavia nonche' dal Museo Archeologico Nazionale partenopeo e appunto il museo statale Ermitage con l'appoggio del Mibact.

http://www.mostralongobardi.it