Lunedì in cattedra alla Cattolica.Perrino racconta la nascita di Affaritaliani

Lunedì 11 novembre, dalle ore 8.30 alle 10.30 presso l'Università Cattolica, durante la lezione di diritto dell'Informazione, il direttore Angelo Maria Perrino, racconterà la nascita del primo quotidiano digitale nel 1996, Affaritaliani.it.

Di seguito la comunicazione della Direzione dell'Università



Gentilissimi,

su richiesta di Ruben Razzante, vi informo che lunedì 11 novembre dalle 8.30 alle 10.30, in aula G119, durante la sua lezione di diritto dell'informazione in triennale (Limed), ospiterà Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani, il giornale pioniere del web (Affaritaliani è la prima testata registrata in Tribunale, nel lontano 11 aprile 1996).

Angelo Perrino racconterà la rivoluzione digitale nell'editoria italiana, come e perchè ha portato il giornalismo nel web, come sono cambiate le funzioni redazionali e le skill professionali e cosa si prevede in futuro.