Mad arriva in libreria, il romanzo più conteso alla Fiera di Londra

IL LIBRO PIÙ CONTESO ALLA

FIERA DI LONDRA DEL 2016

Chloé Esposito

MAD

NESSUN LIMITE

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IN 25 PAESI





Alvina Knightly non è una donna come le altre. È nata col cuore a destra, nel posto sbagliato. È per

questo che tutto, nella sua vita, è andato storto? Forse. Ma ora il destino le ha offerto l’occasione per

prendere il posto della sua gemella, Elizabeth. La sorella che ha il cuore al posto giusto. Che è sposata

con un uomo affascinante e ha un bellissimo bambino. Che è buona, ricca, altruista. Perfetta.

Ma prendere il suo posto significa entrare completamente nella sua vita. Significa che Elizabeth non ci

deve essere più… Significa che deve morire.

Per vivere l’esistenza che ha sempre desiderato, per vendicarsi di tutto il male che ha subito, Alvina è

disposta a uccidere. Ma sbarazzarsi della sorella non è che il primo passo. Il secondo è mantenere il

segreto. Ed è molto, molto più difficile…

La vita di Beth mi passa davanti agli occhi: i soldi, il marito, il bambino, la macchina. Mi ha rubato tutto.

Sin dall’inizio. Ora basta. Occhio per occhio, dente per dente. Mi riprenderò l’uomo che mi ha rubato e mi

prenderò anche la sua vita. Me lo merito. È un atto di giustizia.

Titolo Originale: Mad

Traduzione: Ilaria Katerinov

Pagine: 432 - Prezzo: 16,80 €

Prezzo ebook: 6,99€

In libreria: 31 agosto 2017

Chloé Esposito è nata a Cheltam e vive a Londra con il marito e la figlia. Si è laureata in Letteratura

inglese a Oxford, ha lavorato come consulente aziendale, insegnante d’inglese e fashion stylist, ma ora si

dedica alla scrittura a tempo pieno.

La stampa internazionale ne parla come del LIBRO DELL’ANNO

«Chloé Esposito è la star della Fiera del libro di Londra:

la sua trilogia è stata venduta per 2 milioni di sterline.»

THE GUARDIAN

«Mad è uno dei più importanti lanci del 2017.»

THE BOOKSELLER

I diritti cinematografici sono stati acquisiti dalla Universal Pictures

e dallo stesso produttore di Cinquanta sfumature