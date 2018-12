Madonna col cappotto di pelliccia. I nuovi libri Fazi Editore

Ci sono incontri casuali in grado di segnare un’intera esistenza. E ci sono storie che restano segrete per una vita intera ma poi, una volta raccontate, fanno il giro del mondo. Quando ad Ankara, negli anni Trenta, un giovane conosce sul posto di lavoro Raif Effendi, viso onesto e sguardo assente, è subito colpito dalla sua mediocrità. Man mano che i due entrano in confidenza, questa prima impressione non fa altro che ricevere conferme: schernito ed evitato da tutti sul lavoro, Raif viene maltrattato persino dai suoi familiari. Il taccuino di Effendi, consegnato in punto di morte al collega racconta una storia tutta nuova: dieci anni prima, un giovane e timido Raif Effendi lascia la provincia turca per imparare un mestiere a Berlino. Visitando un museo, rimane folgorato dal dipinto di una donna che indossa un cappotto di pelliccia, e ne è così affascinato che per diversi giorni torna a contemplare il quadro. Finché una notte incrocia una donna per strada: la stessa donna del dipinto. Maria. Un incontro che gli sconvolgerà la vita. Intenso, profondo e toccante, Madonna col cappotto di pelliccia è un romanzo indimenticabile che, inizialmente passato inosservato, grazie al passaparola oggi è un bestseller. Pubblicata per la prima volta nel 1942, la storia di Raif e Maria è una storia d’amore senza tempo che continua a commuovere uomini e donne di ogni età. A dimostrazione che la bellezza e la verità, come la letteratura, durano per sempre.



Sabahattin Ali (1907 – 1948) Autore di romanzi, raccolte di racconti, poesie e articoli a sfondo politico, è stato uno dei massimi esponenti della letteratura turca del Novecento. Comunista convinto, nei primi anni della Repubblica di Turchia fu incarcerato più volte. Morì a 41 anni, ucciso al confine con la Bulgaria mentre cercava di attraversarlo per fuggire in Europa. Quando si sparse la notizia, un quotidiano nazionale pubblicò una foto degli effetti personali di Ali: la sua ventiquattrore, i suoi occhiali e il binocolo, una fotografia di sua moglie e una copia di Eugenio Onegin. Questi oggetti non furono mai restituiti alla famiglia.

GLI ALTRI LIBRI FAZI EDITORE

In libreria dal 10 gennaio

Madonna col cappotto di pelliccia

Sabahattin Ali

Collana Le strade

Il capolavoro dimenticato di Sabahattin Ali è diventatouno dei romanzi più importanti della letteratura turca, un bestseller da un milione di copie. Una storia d’amore, romantica e misteriosa.

In libreria dal 17 gennaio

In un chiaro, gelido mattino di gennaio all'inizio del ventunesimo secolo

Roland Schimmelpfennig

Collana Le strade

Il romanzo d’esordio del più noto e più tradotto autore di teatro tedesco, finalista al prestigioso Leipziger Preis e oggi paragonato a Brecht: una fiaba metropolitana sul palcoscenico della Berlino dei nostri giorni.

Una parabola del cercare, del morire, del perdersi e del ritrovarsi, sullo sfondo di una Berlino che lentamente si trasforma in una Macondo magica e tetra.

In libreria dal 24 gennaio

Foschia

Anna Luisa Pignatelli

Collana Le strade

Già definita da Tabucchi «una voce insolita nella letteratura italiana di oggi», Anna Luisa Pignatelli dà prova delle sue qualità narrative in un romanzo con una storia familiare dai contorni forti, intensa e conturbante.Dall’autrice di Ruggine, un libro coinvolgente e profondo.

In libreria dal 24 gennaio

Scopri il mondo

Michel de Montaigne

Fuori Collana

Scopri il mondo è il quarto volume dei Saggi di Montaigne, pubblicati in una nuova e più moderna traduzione e secondo percorsi tematici che permettono al lettore di orientarsi in un testo spesso frammentario, complesso e multiforme.

In libreria dal 28 gennaio

Nel cuore della notte

Rebecca West

Collana Le strade



Dopo La famiglia Aubrey, è in arrivo Nel cuore della notte, il secondo volume della trilogia di Rebecca West. Il fenomeno letterario dell’anno: ai vertici delle classifiche.Amica di Virginia Woolf e Doris Lessing, amante di H.G. Wells, dal quale ebbe un figlio, irrequieta e ribelle, femminista ante litteram, Rebecca West è considerata una delle prosatrici più raffinate del Novecento inglese.

In libreria dal 31 gennaio

E come il vento. L'Infinito di Leopardi nel cuore e nel viaggio

Davide Rondoni

Collana Le strade



Il libro celebra il bicentenario (1819-2019) della poesia più nota della storia della letteratura italiana. Davide Rondoni compie un viaggio narrativo all’interno dell’Infinito che diventa come un “magnete” per leggere il mondo e per esplorare le tracce che la poesia ha disseminato non solo in altri testi leopardiani, come Lo Zibaldone, ma anche negli scritti di critici e di poeti successivi (De Sanctis, Raimondi, Citati, Orcel, Bigongiari, Luzi, Ungaretti, Montale ecc.).