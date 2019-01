Maire Tecnimont presenta "Patrimonio d'Ingegno" al MAXXI di Roma

Maire Tecnimont, nella suggestiva cornice del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (MAXXI) di Roma, presenta "Patrimonio d'Ingegno".

Il progetto, che punta alla valorizzazione dell'identità storica, tecnica e culturale del Gruppo Maire Tecnimont, si snoda in un lavoro di recupero del ricco archivio societario e racconta decenni di storia delle costruzioni, in Italia e nel mondo.

Il primo fondo archivistico recuperato e fruibile – quello della ex Fiat Engineering, società confluita nel Gruppo - ha un valore stimato pari a circa 26 milioni di euro, è vincolato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e raccoglie un patrimonio di progetti realizzati in collaborazione con grandi nomi dell’architettura e dell’ingegneria italiana ed internazionale.

L’evento è il primo passo di un programma che si concretizzerà nella realizzazione di un vero e proprio museo dell’ingegneria italiana, in forma di experience center, che verrà realizzato presso l’headquarter di Milano, comprensivo di tutti gli archivi delle diverse società del Gruppo, alcuni ancora in fase di catalogazione, a partire da quello di Tecnimont (erede del gruppo Montecatini–Montedison), di KT–Kinetics Technology, della olandese Stamicarbon, della tedesca TPI e dell’indiana Tecnimont Pvt Ltd.

Insieme al lancio del progetto, Maire Tecnimont presenta due volumi che raccolgono I progetti Fiat Engineering 1931-1979 e 1980-2008 (Silvana Editoriale). I saggi, le schede ed il ricchissimo materiale fotografico ripercorrono la storia del Gruppo attraverso una selezione delle esperienze progettuali più significative che hanno segnato lo sviluppo industriale e civile: Quaroni, Danusso, Covre, Albini, Nervi, Morandi, Zevi, Aulenti, Gabetti, Isola, Piano, Halprin, Rogers, Krier, sono alcuni dei grandi nomi che hanno contribuito alle realizzazioni illustrate nelle pubblicazioni. L’archivio si compone di 7000 scatole, 6000 dossier e 65 mila microfilm, oltre ad appunti, report di progetti, fotografie.

Fabrizio Di Amato, Presidente e Azionista di riferimento del Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “Il nostro Gruppo nasce dall’integrazione delle migliori conoscenze e competenze italiane del settore dell’ingegneria, e dal nostro impegno nel valorizzarle nel tempo: senza “memoria”, in fondo, è difficile stabilire se si stia percorrendo davvero la strada dell’innovazione. Questa è la prima tappa di un percorso che ci porterà ad un museo della nostra ingegneria”.