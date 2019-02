Mannheimer a Lisbona per il suo libro: eccolo con la borsa di Affaritaliani

A Lisbona la presentazione del libro dei sociologi RENATO MANNHEIMER e GIORGIO PACIFICI "Italiae", edito da Jaca Book. L'incontro al Forum Grandela è stato moderato da Benedetta Cosmi, giornalista italiana, oggi nella capitale portoghese Anche Affaritaliani.it era presente con un gadget: il sondagista Mannheimer aveva infatti portato i suoi libri riutilizzando una borsa del nostro primo giornale online.

Il volume analizza alcuni dei fattori che hanno cambiato le caratteristiche del sistema sociopolitico italiano, frammentando il corpo sociale in sottoinsiemi, spesso molto differenti tra loro. Il «Sistema Paese» come funziona, la sua struttura socio-urbanistica: la «gentrificazione» dei quartieri storici; una comune appartenenza linguistica e religiosa; la gestione dei servizi pubblici delle città che spesso non appare più in grado di soddisfare un bacino d’utenza maggiore e qualitativamente diverso da quello per il quale erano stati progettati e realizzati. A ciò si aggiunge la crisi dell’associazionismo, in cui la scarsa propensione alla partecipazione dei cittadini si traduce in finalità e modelli di gestione differenti.