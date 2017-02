Marcel Proust, alla ricerca della sua prima immagine video

Un professore dell'università di Laval nella città di Quebec, in Canada, sostiene di aver scoperto le prime immagini video dell'autore di "Alla ricerca del tempo perduto" in un video del 1904 conservato negli archivi del Centro nazionale del cinema. La scena dura meno di due secondi.



Guardando attentamente si vede una figura che potrebbe assomigliare a Proust: un uomo sui trent'anni in redingote grigio perla (VEDI VIDEO), che scende le scale alle nozze di Elaine Greffulhe, figlia della contessa Greffulhe (che ispirò Oriane de Guermantes in Alla ricerca del tempo perduto) e di Armand de Guiche, che fu l'amico di Proust. Voluto dalla famiglia della sposa, il video era destinato a rimanere nei loro archivi privati.