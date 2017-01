Mariah Carey e Elton John: 4.2 milioni di dollari per un concerto privato

Cosa non si fa per i soldi russi... Mariah Carey ed Elton John hanno tenuto una performance di nove ore al matrimonio di Irene Kogan, la nipote di un miliardario russo a Londra. Dopo la gaffe di Mariah Carey a Times Square a Capodanno, quando la sua performance è stata interrotta prima della fine, la cantante si è rifatta con un lunghissimo spettacolo per il magnate russo, come scrive il Sun.

La diva è apparsa al fianco di altre star, tra cui Elton John e Antonio Banderas. Nel complesso, la performance è durato più di nove ore. I festeggiamenti hanno avuto luogo nel quartiere Marylebone di londra in un prestigioso hotel.