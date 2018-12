'Marx idealista' di Diego Fusaro. Lettura eretica del materialismo storico

Diego Fusaro

'Marx idealista' (Mimesis Edizioni/Eterotopie) è il nuovo libero del filosofo Diego Fusaro, personaggio del momento e autore della fortunata rubrica su Affaritaliani.it 'Lampi del pensiero'.

Il pensiero di Marx può essere interpretato come il compimento della filosofia dell’idealismo tedesco?

In questo saggio Diego Fusaro analizza l’ontologia marxiana al di là delle apparenze e dei luoghi comuni proposti dal marxismo classico, per rintracciare i punti di consonanza non immediatamente evidenti tra il pensiero del filosofo tedesco e le modalità avanzate dall’idealismo classico. Ciò che emerge è un conflitto a tratti paradossale: da una parte, la volontà manifesta di abbandonare l’idealismo hegeliano, dall’altra, l’effettivo permanere di Marx su questo terreno.