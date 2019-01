Matera capitale della cultura 2019. Si inizia il 19 gennaio. Il programma

Inizia l'anno di Matera capitale europea della cultura insieme a Plovdiv (Bulgaria). E' la quarta città italiana a fregiarsi di questo prestigioso riconoscimento dopo Bologna, Genova e Firenze, per la prima volta una 'capitale' del Sud. La vicenda di Matera assurge così a simbolo di riscatto e di rinascita.



La città dei Sassi è stata proclamata capitale europea della cultura nel 2014, grazie al dossier ''Open Future'' che è imperniato sul connubio tra innovazione e storia millenaria. Un esempio di questo connubio è la valorizzazione degli archivi storici che avranno nuova vita sia con una mostra sia con il programma Istituto Demo Etno-Antropologico. L'altro pilastro, oltre I-Dea, è la Open Design School, già attiva. La Fondazione Matera-Basilicata2019 ha già ricevuto il simbolico testimone da La Valletta (Malta), capitale nell'anno appena trascorso.



Il Capodanno in piazza è stata la prova generale per i grandi eventi. Quest'anno sono previste 50 produzioni e co-produzioni culturali, cinque grandi mostre, con una programmazione costante per 48 settimane. Ogni mese quattro mostre in contemporanea; ogni settimana almeno due eventi. Si comincia con l'inaugurazione europea del 19 gennaio, giorno in cui si inaugura anche la Cava del Sole, il palcoscenico ufficiale degli eventi targati Matera2019.



Per l'evento inaugurale a Matera, ed in 27 Comuni lucani, si esibiscono 54 bande di cui metà provenienti da altri Paesi europei. Prevista la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il 20 gennaio si inaugurano le prime tre mostre, tra cui una dedicata a 'Materia e Pietra', vale a dire Matera e la città giordana Petra, in collaborazione proprio con le autorità della Giordania. Alla Cava del Sole sono in calendario numerosi eventi culturali ed artistici e ben sei spettacoli originali di circo contemporaneo.



Per i cittadini di Matera e per i 'cittadini temporanei' (visitatori, turisti, ospiti) è prevista la formula del passaporto di Matera2019, un 'pass' di 19 euro per assistere agli spettacoli (12 euro per i lucani; 5 per i giovani). L'investimento pubblico complessivo è di 48 milioni di euro per sette anni di lavoro in tutto, che coprono il periodo dalla presentazione del dossier di candidatura al 2021.



Sono state instaurate varie collaborazioni che costituiscono anche la 'legacy' (eredità) per andare oltre il 2019. Una di queste è con il Comune di Ravenna per delle produzioni su Dante Alighieri (nel 2021 ricorre il 700° anniversario della morte). Un'altra collaborazione è stata creata con il Teatro lirico San Carlo di Napoli per la messa in scena della 'Cavalleria rusticana' che vedrà protagonisti i cittadini di Matera nel creare costumi e scenografie.