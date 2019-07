Mattia Torre è morto a 47 anni: era sceneggiatore, autore teatrale e regista

E' morto a 47 anni lo sceneggiatore e regista Mattia Torre. In tanti gli amici e i colleghi che hanno espresso sui social il loro cordoglio. Con un post su Instagram, Corrado Guzzanti ha scritto: “Mattia Torre, amico carissimo e brillante, scrittore sopraffino, 47 anni, venti romanzi ancora da scrivere, cento sceneggiature". Mattia Torre era stato insieme con Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico uno degli autori di 'Boris', serie tv in cui lo stesso Corrado Guzzanti ha recitato. "Una curiosità, un coraggio e un senso dell’umorismo rari in questo mondo, rarissimi in Italia. Uno che se adesso gli dicessi ‘che la terra ti sia lieve’ ti scoppierebbe a ridere in faccia, ci scriverebbe sopra un monologo. Mi mancherai tanto. Ci eri indispensabile" ha aggiunto Guzzanti.