Mecenati per l'arte, ecco come valorizzare il patrimonio artistico e culturale

Si chiama Macs, “Mecenati per l'arte, per il cinema e per lo sport”, l’associazione lanciata dal notaio Roberto Dante Cogliandro che già raccoglie numerosissimi imprenditori, professionisti, intellettuali e uomini della società civile. Giovedì 31 gennaio un incontro a Palazzo San Teodoro a Napoli sulle tecniche applicative della legge su “Art bonus” con la partecipazione, tra gli altri, di Giovanni Lombardi, fondatore di Tecno che ha recentemente provveduto al restauro della “Maga Circe” del Grechetto, un’iniziativa che rientra nel progetto di Borsa Italiana “Rivelazioni-Finance for Fine Art”.

“L’Associazione “Mecenati per l’arte, per il cinema, per lo sport”, è l’ambizioso progetto di unire uomini di grande qualità e sensibilità per porre in essere tutte le modalità e gli strumenti necessari per rendere possibile e semplice il coinvolgimento dei privati nel sostegno concreto alle arti, alla cultura, al cinema e allo sport”, dichiara Cogliandro, presidente dell'associazione che da anni si batte per la valorizzazione dei beni culturali anche attraverso saggi sul tema, oltre che attraverso il suo impegno nel sociale che da Napoli, sua patria di origine, lo ha portato in tutta Italia con l'Ainc, associazione con sede ad Assisi fondata anni fa per unire i notai cattolici.

“Il Bel Paese, che possiede il maggiore patrimonio culturale mondiale, ha bisogno di difesa, conservazione e valorizzazione dello stesso. Valorizzazione della nostra storia, dunque, della nostra cultura, della nostra arte in senso ampio. Vi è altresì la necessità di realizzare nuovi impianti sportivi e di manutenere quelli esistenti, per rafforzare i valori educativi e formativi dello Sport soprattutto per i giovani”, prosegue Cogliandro.

Questi gli obiettivi del Macs che saranno perseguibili anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, con elargizioni liberali di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che beneficeranno del meccanismo di riducibilità fiscale, cosiddetto “art bonus” e “sport bonus”. Si tratta delle agevolazioni fiscali finalizzate ad incentivare i sostenitori dell’arte e della nostra cultura, introdotte per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

“Mecenati per l’arte, per il cinema, per lo sport”, costituisce lo strumento attuativo della legge del luglio 2014, che con uomini e professionisti di valore, consentirà ai privati interessati di concretare la loro volontà in modo semplice e guidato, costituendo un punto di riferimento certo per tutti coloro che, mecenati nell'animo, desiderano fare qualcosa e contribuire al rilancio dell'arte, della cultura, della tradizione ed in generale del patrimonio tricolore.Inizio modulo