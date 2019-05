Melegatti incontra gli studenti su sostenibilità e attenzione al biologico

Educazione alimentare, qualità, sostenibilità e attenzione al biologico. Queste le principali indicazioni emerse durante i due mesi di confronto della Melegatti con gli studenti di Organizational Development & Behavior dell’Università di Padova. L'industria dolciaria ha indicato cinque grandi mercati esteri per i prodotti dolciari e gli studenti hanno analizzato opportunità e minacce. Per gli universitari tutte le industrie alimentari dovrebbero sostenere campagne di educazione alimentare contro l’obesità, soprattutto giovanile, messe in campo in diverse nazioni, non solo dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, e che spinge i consumatori a ricercare prodotti con ridotto contenuto di zuccheri e di grassi saturi. Altrettanto importante è la cura maniacale nella scelta delle materie prime e nella qualità dei prodotti. Forti sono state le suggestioni più specifiche sul fronte dello sviluppo di prodotti dolciari biologici nel rispetto di una società sempre più sostenibile e attenta alla cura del pianeta e delle persone.

"La collaborazione Università-Impresa ha un valore non solo nella ricerca ma anche nella didattica. Da anni coinvolgiamo aziende che abbiano reali progetti di sviluppo, come Melegatti, sui quali gli studenti possano cimentarsi ad applicare i concetti e gli strumenti della progettazione organizzativa. Il valore è tangibile da ambo le parti: gli studenti apprezzano la possibilità di mettersi in gioco e le imprese hanno modo di farsi conoscere e di raccogliere idee originali" sostiene Diego Campagnolo, professore di organizzazione aziendale e delegato stage e placement del dipartimento universitario. “E' un confronto produttivo quello con il mondo universitario. Il nostro marchio storico da 125 anni è presidio di crescita, di occupazione e di cultura industriale. Una storia che stimola gli studenti e che sollecita l'impresa a continue innovazioni” dichiara Denis Moro, amministratore delegato della Melegatti 1894.