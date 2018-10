Melissa Satta da Striscia la Notizia alle librerie: esce la sua autobiografia

La showgirl Melissa Satta ha appena debuttato in libreria con l’autobiografia “M come Melissa”, dove racconta la sua vita dall'infanzia a Boston alla passione per lo sport, la moda e i social network Il suo mantra è questo: “Guardo avanti e guardo in alto”. Come darle torto. Donna intraprendente e geniale, ex velina e oggi una delle più famose showgirl e modelle italiane, dopo essersi affermata nel mondo della moda, poi nel teatro e nella televisione, la Satta fa il suo esordio in libreria con "M come Melissa". Tutto nasce nel 2011 quando comincia a interagire direttamente con il pubblico femminile dalle pagine del suo blog www.melissasatta.com, dove racconta le sue esperienze di viaggio, i suoi consigli di bellezza e dispensa pillole del suo stile inconfondibile. Il successo è immediato e anche sui social arriva a conquistare numeri da capogiro, con oltre 3 milioni di follower su Instagram. Da qui parte l’idea di coltivare e rafforzare il rapporto con i suoi numerosissimi fan attraverso un libro agile e grintoso che ci introduce nel mondo di Melissa per condividerne suggerimenti di stile: dalla moda al beauty, dalla casa alla famiglia, dai temi sociali ai viaggi e infine allo sport.