Mèsa, annunciate le date estive della cantautrice romana

Mèsa è nata a Roma e a Roma è sempre stata anche se sta ancora cercando di sviluppare un livello di romanità convincente. Dopo avere imparato a fare il barrè, inizia la sua vita da cantautrice. Nel gennaio del 2017 pubblica indipendentemente il suo primo EP omonimo e suona moltissimo in giro per la penisola, in locali, case e giardini. Verso la fine del 2017 incide "Touchè" il suo primo album full length, uscito per Bomba Dischi nel 2018 e seguito dalla pubblicazione a dicembre 2018 del singolo inedito "Oh Satellity".

LA LISTA DEI CONCERTI

7 giugno 2019 - Torino - Off Topic

SOLO SET

Evento FB: Thank God It's Friday: Mèsa live @Off Topic

Ingresso Libero

More Info: www.offtopictorino.it