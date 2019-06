Meteo settimana, caldo africano con temperature record fino a 43 gradi

Siamo ormai alle porte di un'eccezionale ondata di caldo africano che colpirà molte regioni del nostro Paese. Le temperature già elevate di questi giorni saranno infatti destinate a salire giorno dopo giorno fino a raggiungere punte di caldo record per questo periodo. La settimana “africana” sarà contrassegnata da assoluta stabilità atmosferica e da temperature bollenti. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che tra Lunedì 24 e Martedì 25 il grande caldo sarà essenzialmente ad appannaggio della Sardegna, gradualmente sui settori tirrenici del Centro e sul Nord Ovest anche se solo sull'Isola si potranno avere valori molto elevati e superiori ai 40°C. L'escalation di caldo invece, comincerà a fare sul serio soprattutto da Mercoledì 26 e toccando il suo apice tra Giovedì 27 e Venerdì 28. Saranno queste le due giornate peggiori per il Centro e il Nord Italia dove si potranno toccare valori record per il periodo. Sono attese punte fino a 41-43°C sul Nord Ovest coma ad Alessandria e Pavia, 40 gradi diffusi anche su molte aree della Pianura Padana come Milano, Bologna, Ferrara, Padova e fino ad alcuni tratti interni della Toscana come a Firenze. Farà caldissimo anche su Umbria, Lazio con Perugia e Roma che toccheranno picchi intorno ai 38-39°C. Andrà un po' meglio invece al Sud dove i termometri non riusciranno a salire così in alto e si fermeranno intorno ai 34-35°C al massimo.

La redazione del sito www.iLMeteo.it comunica che secondo le ultime elaborazioni, già da Sabato 29 le temperature potrebbero perdere qualche punticino al Nord per un primo timido cedimento della rovente bolla africana. In seguito, tuttavia, non si intravede ancora un deciso cambio della circolazione generale e sarà probabilmente solo il Nord Italia a godere di temperature meno bollenti e soffocanti.