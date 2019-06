Metronomy, Milano inizia l'estate ballando al Magnolia

C'è di meglio che iniziare l'estate assistendo a un concerto dei Metronomy? La risposta, dopo il travolgente live di venerdì 21 giugno al Circolo Magnolia nell'ambito della rassegna itinerante #MusicIsMyRadar, è la seguente: probabilmente no.

Nella serata più lunga dell'anno la band elettronica capitanata da Joseph Mount scalda (se ancora ce ne fosse bisogno) il pubblico milanese con uno stage pieno di ritmo ed energia. Non sembra, né vedendoli né sentendoli, che i Metronomy siano sulla piazza già da due decenni, eppure proprio nel 2019 festeggiano il ventennale della loro fiorente attività, che prosegue a gonfie vele con l'ormai imminente uscita del loro nuovo album "Metronomy Forever", prevista per il prossimo 14 settembre.

E proprio un estratto dal nuovo album, "Lately", è una delle canzoni che più fanno ballare il pubblico, coinvolto e appassionato dall'inizio alla fine in un'ora e mezza vissuta a grande velocità. Come sempre, la versatilità e l'eterogeneità si sposano, nella musica dei Metronomy, in un tutto armonico, come dimostra già la lunga intro di "The End of You Too".

Un'eterogeneità che si sposa in maniera perfetta col clima da inizio estate, la voglia di chitarre, percussioni e tastiere. Le mani battono a tempo senza nemmeno bisogno di un invito dal palco. E si balla. Sui grandi classici come "Love Letters" e "The Look" o sugli inediti come "Walking in the Dark" e "Insecurity". Fino alla gran chiusura di "You Could Easily Have Me", senza encore.

Buona estate.

SETLIST

The End of You Too

Heartbreaker

The Bay

Everything Goes My Way

She Wants

Whitsand Bay

Wedding Bells

Reservoir

Walking in the Dark

Lately

Insecurity

Boy Racers

Old Skool

Trick or Treatz

Love Letters

Salted Caramel Ice Cream

The Look

You Could Easily Have Me