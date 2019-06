Metronomy, i big dell'elettronica pronti a far ballare il Magnolia

Nuovo appuntamento venerdì 21 giugno con #MusicIsMyRadar, la nuova rassegna urban pop di Radar Concerti dell'estate di Milano. Al Circolo Magnolia va in scena l'attesissimo live dei Metronomy.

Con oltre 300 milioni di ascolti su Spotify e 150 milioni di views su youtube, i Metronomy tornano al loro ventesimo compleanno con una riedizione di Nights Out a dieci anni dalla sua pubblicazione, un doppio vinile che contiene i successi del disco originale ma anche b-sides, remix e preziosi inediti. La top 10 dei migliori album secondo NME per Nights Out, una nomination ai Mercury Prize e i riconoscimenti ottenuti con i successivi The English Riviera, Love Letters e Summer 08 attestano i Metronomy come una delle proposte ancora più fresche e interessanti del nuovo millennio.

La band capitanata e formata nel 1999 da Joseph Mount farà ballare il pubblico del Magnolia in un evento molto atteso dai numerosi fan italiani dei Metronomy, che tornano nel nostro Paese a cinque anni di distanza dall'ultima volta. E lo fanno in una serata speciale che segna l'inizio dell'estate 2019. Difficile trovare un modo più divertente di inaugurare la stagione estiva che ballare al ritmo di uno dei tanti pezzi di successo dei Metronomy, come la celebre "The Look".