Mibact, ecco la riforma Franceschini. Digital Library e 7 nuovi musei autonomi

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha presentato oggi il nuovo regolamento del ministero approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che dà vita alla Direzione generale Creatività Contemporanea e l'Istituto per il Patrimonio Digitale - Digital Library. "Con la creazione della nuova Direzione Generale Creatività Contemporanea e dell'Istituto per la digitalizzazione del patrimonio, la Digital Library italiana - si legge in una nota del ministero di Via del Collegio Romano - il MIBACT si allinea all'esigenza di rivolgere al futuro parte della propria attenzione. Alla nuova Direzione Generale sono affidate anche le competenze in materia di fotografia, design e moda, mentre la Digital Library ha il compito di coordinare ogni iniziativa del MIBACT riguardante la digitalizzazione del patrimonio e a essa fanno riferimento i quattro istituti centrali del Ministero con competenze di catalogazione e ricerca in materia di archivi, biblioteche, catalogo e beni sonori". ''Verrà creato nel nostro Paese un istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale, in altre parole una digital library in cui si troverà il patrimonio infinito, unico al mondo, fatto da 101 archivi, dalle biblioteche, dagli archivi fotografici delle soprintendenze e dei nostri istituti culturali. La digitalizzazione di questo patrimonio è una sfida che non ha eguali al mondo, forse il progetto più ambizioso di tutti'', afferma Franceschini.

MIBACT: FRANCESCHINI, NASCE LA DIREZIONE PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO

Il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha presentato oggi il nuovo regolamento del ministero approvato ieri dal Consiglio dei Ministri con cui viene istituita la Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio. "La nascita della Direzione per la Sicurezza del patrimonio culturale - si legge in una nota del MIBACT - è una scelta in linea con quanto il ministro sta portando avanti in sede internazionale dove, solo poche settimane fa, ha ribadito alla direttrice generale Unesco, Audrey Azoulay, la necessità di intervenire con protocolli e procedure ben definite a difesa del patrimonio culturale minacciato dal terrorismo, dalle calamità naturali e dagli effetti negativi del cambiamento climatico. La nuova direzione avrà due servizi: uno dedicato alle emergenze e l'altro alle ricostruzioni". ''Davanti alle calamità è necessario intervenire con procedure definite per difendere il patrimonio culturale. L'Italia - ha dichiarato il Ministro Franceschini - vanta eccellenze e professionalità apprezzate in tutto il mondo. Trova così pieno rilievo istituzionale l'enorme esperienza maturata nei decenni con la messa in sicurezza e il recupero del patrimonio colpito durante conflitti, terremoti e inondazioni".

MUSEI: SETTE NUOVI AUTONOMI, FRANCESCHINI 'AUTONOMIA FUNZIONA'

Nascono sette nuovi musei autonomi introdotti dalla riorganizzazione del Mibact, approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri e presentata questa mattina alla stampa dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Vengono istituiti così: il museo del Vittoriano e Palazzo Venezia; la Pinacoteca Nazionale di Bologna; Museo Nazionale d'Abbruzzo; Museo Archeologico Nazionale di Cagliari; Palazzo Reale di Napoli; Museo Nazionale di Matera; Parco Archeologico di Sibari. ''L'autonomia funziona - ha dichiarato Franceschini - e in questi anni ha portato sicuramente maggiori visitatori, ma è stata soprattutto un ottimo strumento per modernizzare i musei italiani e rafforzare la tutela e la produzione scientifica. I dati parlano chiaro: l'incrocio tra riforma e qualità dei direttori si è dimostrato un mix vincente per il sistema museale italiano''. Il nuovo regolamento del Mibact, inoltre, conferma l'autonomia per le Gallerie dell'Accademia di Firenze, il Parco Archeologico dell'Appia Antica e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. "I nuovi musei autonomi sono stati scelti in base alla rilevanza dei luoghi e delle collezioni, alle potenzialità di sviluppo, alla distribuzione geografica, agli elementi storico artistici, alla sostenibilità economica, agli impatti sociali sulle comunità", si legge in una nota del Mibact.