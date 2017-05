Michel Houellebecq fotografo, la sua mostra a New York

Non è solo uno scrittore di successo Michel Houellebecq: è stato anche cineasta, attore cantante, fotografo. Una carriera a 360 gradi. Dopo essere stato invitato da Christian Jankowski a partecipare a Manifesta 11 ed aver avuto una personale al Palais de Tokyo curata da Jean de Loisy, ora si prepara alla sua prima mostra negli Stati Uniti.

Angoscia, paranoia, inquietudine sono i tre elementi su cui ruota la mostra French Bashing alla galleria Venus di Manhattan, come racconta Artribune. Lo scrittore francese porta a New York una serie di lavori già esposti a Parigi ed alcune opere inedite. Poeta, saggista, scrittore, regista, ora anche artista, Houellebecq è uno degli intellettuali più controversi del nostro tempo. Famoso in tutto il mondo per le sue opere letterarie, lo scrittore francese è stato spesso al centro di polemiche per i suoi romanzi considerati da una parte della critica scabrosi, pornografici e pieni di odio razziale.