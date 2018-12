Michel Houellebecq, svelato il titolo del nuovo libro: "Serotonina"

E' uno degli autori francesi più venduti al mondo e i suoi libri sono sempre destinati a far discutere. Michel Houllebecq, classe 1958, scrittore e poeta francese, autore, tra gli altri, di Sottomissione (Bompiani, traduzione di Vincenzo Vega), torna in libreria con "Serotonina": è questo il titolo del suo nuovo romanzo. Il volume dello scrittore francese esce il prossimo 4 gennaio in Francia per l’editore Flammarion che ne ha dato l’annuncio; il romanzo consta di 347 pagine e arriva in libreria con una tiratura record di 320mila copie. Il libro sarà pubblicato in Italia da La Nave di Teseo.

Altri due libri famosi di Michel Houllebecq sono "Le particelle elementari" (Bompiani, traduzione di Sergio Claudio Perroni) e "Estensione del dominio della lotta" (Bompiani, traduzione di Sergio Claudio Perroni).