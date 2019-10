Mirka Andolfo, il nuovo progetto della superstar del fumetto italiano

Dopo la presentazione in anteprima a Lucca Comics & Games, il 7 novembre verrà pubblicato il primo di tre volumi di Mercy, la nuova attesa serie della fumettista napoletana Mirka Andolfo, proiettata nell’olimpo del fumetto mondiale dopo l’enorme successo riscosso con ControNatura, la precedente graphic novel pubblicata in più di dieci paesi, e da un anno in cima alle classifiche di vendita americane.

Lady Nolween Hellaine è la protagonista assoluta del fumetto, ambientato negli Stati Uniti, precisamente nello stato di Washington, alla fine dell’Ottocento. Una donna tanto bella e facoltosa quanto misteriosa che, trasferendosi nella piccola cittadina di Woodsburgh, creerà scompiglio tra i suoi abitanti. Nessuno conosce i motivi che hanno spinto la dama a trasferirsi, ma il suo arrivo non è di certo passato inosservato, soprattutto agli occhi di Lady Swanson, vedova del proprietario della miniera della città ed ex figura di spicco della borghesia locale, che diffida della straniera. Intanto, le strade e i dintorni di Woodsburgh si tingono di rosso: una misteriosa creatura massacra incauti cittadini facendo scempio dei loro corpi, tanto da indurre le autorità locali a imporre il coprifuoco dopo il tramonto. Che ci sia un legame tra il Diavolo di Woodsburgh e la bella dama dalla pelle d’avorio?

Dopo l’intensa storia di integrazione e scoperta di sé narrata in ControNatura, Mirka Andolfo ha realizzato un racconto più dark, che non perde tuttavia l’opportunità di toccare argomenti che travalicano le specificità di genere, come il rapporto tra le comunità e ciò che è considerato “diverso” e il ruolo della donna in un ambiente dominato da uomini. Mercy è un moderno horror-western, dove la protagonista è ancora una volta una figura femminile forte e indimenticabile, che terrà i lettori con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Ancora prima della sua uscita, Mercy ha già attirato l’attenzione di due tra i più grandi editori mondiali, Éditions Glénat in Francia e Image Comics negli Stati Uniti, che pubblicheranno l’opera nel 2020.

L’AUTRICE

Mirka Andolfo è un’illustratrice e scrittrice napoletana, autrice di serie di grande successo come ControNatura (2016, Panini Comics), una delle serie italiane di maggior successo degli ultimi anni e Sacro/Profano (2013, Dentiblù), enorme successo mediatico e di vendite e pubblicato anche in Francia, Stati Uniti, Olanda, Germania, Serbia e Spagna. Come disegnatrice, copertinista, sceneggiatrice collabora con alcune tra le più prestigiose case editrici del mondo, tra cui DC Comics, Marvel Comics, The Walt Disney Company, Éditions Glénat, BOOM! Studios, Valiant, Dynamite, Aspen.