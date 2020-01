MLA, Move Language Ahead: vacanze studio e corsi di lingua all'estero. Un successo che dura da oltre 40 anni

Ne ha fatta di strada MLA, Move Language Ahead, da quel 1976 anno in cui il suo fondatore Renato Tardi lanciava la sfida al mondo dell'apprendimento linguistico.

Affermatosi in poco più di 40 anni come uno dei più prestigiosi e accreditati tour operator linguistici, oggi MLA, sotto la guida di Massimo Tardi, è diventato un vero e proprio “colosso delle lingue” a livello internazionale grazie a un Core Values solido, a una costante innovazione delle metodologie di studio e a una struttura organizzativa sempre più capillare, che conta 150 centri internazionali, 2 sedi in Italia (Napoli e Milano) e 2 uffici su Londra e Baltimora.

Numeri importanti ai quali se ne aggiungono altri come la capacità di MLA di offrire ai propri studenti 100 destinazioni nel mondo scegliendo tra diversi pacchetti che includono ben 1000 servizi esclusivi, tutti pensati per garantire una full immersion nella lingua e nella cultura locale.

Vacanze-studio all'estero e in Italia, corsi itineranti, percorsi specifici dedicati all'alternanza scuola/lavoro e programmi speciali come High School Programme compongono la vasta offerta di studio per bambini e ragazzi targata MLA alla quale si aggiungono i soggiorni di studio all'estero per gli adulti, gli stage linguistici dedicati specificamente alle scuole e i percorsi di formazione pensati invece per gli insegnanti.

Un'offerta formativa linguistica a 360°, dunque, che alla qualità dei corsi di studio aggiunge anche la garanzia e la sicurezza di affidarsi a un tour operator linguistico riconosciuto a livello internazionale e che negli anni è riuscito a ottenere importanti certificazioni come quella del MIUR e di British Council & English UK oltre a divenire membro di ASTOI Confindustria Viaggi e di essere accreditata da importanti organizzazioni internazionali come ALTO (Association of Language Travel Organization).

Una storia di successo, quindi, che dura da due generazioni e nella quale il fil rouge è sempre stato la passione, il desiderio di stare al passo con i tempi, la voglia di innovare e di aprirsi ad altri scenari non perdendo mai di vista quei principi etici e morali sui quali MLA ha costruito il proprio valore.

Su questa scia si pone la nuova sfida, lanciata e vinta da MLA, ovvero la voglia di diventare sempre più internazionale indirizzandosi specificamente agli studenti stranieri e creando per loro un network mondiale di agenti con il duplice compito di rappresentare l'universo MLA nel mondo e di diventare il punto di riferimento per gli alunni di diverse nazioni.

MLA: l'apprendimento delle lingue per tutti

Costruire un network internazionale di agenti stranieri con una consolidata esperienza nel settore, attirare studenti di tutto il mondo nei propri centri linguistici, favorire lo scambio inter-culturale e multi-linguistico è certamente un progetto ambizioso che MLA è riuscito a tradurre in realtà.

Non è quindi un caso che lo slogan scelto per accompagnare questa ulteriore fase di crescita del gruppo sia “Ti portiamo il mondo”, una frase che sintetizza il desiderio di MLA di offrire agli studenti di paesi diversi dei corsi di lingua all'avanguardia, al passo con le nuove tecnologie e creati per rispondere alle specifiche esigenze di apprendimento di studenti di età diversa. Programmi e contesti di studio moderni e stimolanti nei quali Move Language Ahead ha saputo portare tutto il know how acquisito in anni di esperienza nel settore delle vacanze studio all'estero.

Estate INPSieme: rinnovato l'appuntamento anche per il 2020

Nell'ampio catalogo di offerte targate MLA non mancherà per il 2020 Estate INPSieme, un'importante iniziativa lanciata già da alcuni anni.

Ma cos'è Estate INPSieme?

Si tratta di un bando che mette a disposizione dei figli di pensionati o dipendenti statali delle borse di studio a copertura totale o parziale per trascorrere una vacanza-studio all'estero presso college prestigiosi, attentamente selezionati e corrispondenti agli elevati standard qualitativi a cui MLA ci ha abituati.

Il bando, la cui apertura è prevista orientativamente nei mesi di gennaio/febbraio, si rivolge agli studenti di scuola elementare, media e superiore fino a 23 anni non compiuti e offre ai beneficiari la possibilità di vivere un soggiorno-studio all'estero scegliendo tra moltissime destinazioni.

Per i ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo grado sarà possibile optare tra ben 5 mete in Italia mentre gli studenti di scuola secondaria di secondo grado potranno preferire destinazioni europee, come il Regno Unito e l'Irlanda, oppure orientarsi su paesi più lontani come gli USA e il Canada.

Al fine di garantire a tutti i partecipanti un'esperienza di studio davvero formativa, MLA ha selezionato le migliori università e le più rinomate “public school” in tutto il mondo e ha che creato dei pacchetti “all-inclusive” nei quali tutti gli aspetti del soggiorno, dalla prenotazione del volo alla gestione dei corsi di lingue e delle altre attività, viene coordinato direttamente dallo staff del gruppo, sempre presente sia in Italia che all'estero.

Per partecipare al bando Estate INPSieme, che ricordiamo è incompatibile con il programma ITACA, sono previste diverse fasi tra i mesi di gennaio e maggio 2020. All'apertura del bando (gennaio/ febbraio) chi risponde ai requisiti potrà inoltrare la domanda entro i termini stabiliti da quest’ultimo.