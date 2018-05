Modigliani versione hitech e multisensoriale. La mostra alla Reggia di Caserta

Un percorso articolato in quattro sale, uno spettacolo multimediale ideato per rappresentare e raccontare a tutto tondo la vita tormentata di Modì, andando a cogliere il legame profondo tra l’uomo e la sua arte con l’ausilio delle nuove tecnologie.

Uno spettacolo che unisce il cinema e il teatro con animazioni in 2D e in 3D, con proiezioni e realtà virtuale; naturalmente saranno presenti anche opere originali. Organizzata dalla Fondazione Amedeo Modigliani, questa mostra non si limita a coinvolgere lo spettatore dal punto di vista della sola osservazione ma lo rende completamente partecipe del percorso espositivo.

LA MOSTRA - Amedeo Modigliani come non si è mai visto. Accadrà per quasi sei mesi alla Reggia di Caserta, nella cosiddetta area dell’ex Aeronautica.

Da venerdì 4 maggio fino al 31 ottobre infatti “andrà in scena” – è il caso di scrivere – Modigliani Opera, vero e proprio viaggio multisensoriale che, grazie all’ausilio dell’alta tecnologia, immerge il visitatore in una narrazione di suggestioni visive e sonore della vita e del contesto storico artistico di un artista protagonista di una delle pagine salienti della storia dell’arte europea nei decenni della Belle Époque.





La Fondazione Amedeo Modigliani, in collaborazione con ETT e Space, propone un percorso articolato in quattro sale, un laboratorio didattico, una sala con visori VR, una con ologrammi in 4K e un ultimo ambiente da cui si accede a un’arena con schermo a 360° dove viene proiettato un docu-film immersivo della vita e delle opere di Amedeo Modigliani.

L’exhibition Modigliani Opera vuole porsi nel panorama degli allestimenti temporanei ed itineranti, delle mostre emozionali dove è forte la connotazione spettacolare data da grandi proiezioni delle opere. Parlare di spettacolo multimediale in senso etimologico definisce gli obiettivi di questo percorso ideato per rappresentare Amedeo Modigliani e la sua Opera: l’utilizzo di molteplici mezzi e piani di comunicazione per veicolare il racconto della sua vita, il tutto reso sinergico dall’impegno delle tecnologie, con gli effetti e le peculiarità da esse espresse.

PREZZI DEI BIGLIETTI

INTERO 12,00 €

RIDOTTO 7,00 € (Ragazzi dai 12 ai 18 anni e Over 65)

COMBINATO 19,00 € (Reggia di Caserta + Exhibition Modigliani)

SCOLARESCHE 5,00 € (Insegnante accompagnatore GRATUITO)

GRATUITO per Bambini sotto i 12 anni, disabili ed eventuali accompagnatori, insegnanti, giornalisti e forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni.

APERTURA E ORARI

La mostra è aperta tutti i giorni, escluso il martedì, con orario 8:30 – 19:30