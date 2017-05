Mondadori Retail, Pierluigi Bernasconi nuovo a.d.

Ernesto Mauri, ad del Gruppo Mondadori, ha scelto Pierluigi Bernasconi per guidare Mondadori Retail. Il suo nome, spiega una nota, verrà proposto per la carica di amministratore delegato al prossimo CdA della società che gestisce il network di librerie, il più ampio in Italia con oltre 600 punti vendita tra megastore, bookstore, point e club, e quattro canali di vendita: gestione diretta, franchising, web e bookclub. Per Mondadori Retail è stata avviata una fase di forte sviluppo con l’obiettivo di aprire 120 nuove librerie in franchising.