Morti che camminano per salvare Hollywood

Una Hollywood fiacca,senza idee e' costretta a rifugirsi i film horror. Un orrore controllato,intendiamoci,poiche' questo genere di film finira' presto in televisione, che i ragazzi guardano anche sette ore al giorno. Oggi puntano sjul film "The Walking dead", i morti che camminano. Ossia, si muovono come robot,i volti pieni di orrendi makeup che dovrebbero spaventare anche i grandi. Ma gli esperti affermano che i bambini non hanno piu' paura dei "mostri" (come lo eravamo noi tanti anni fa). Ai morti che camminano,Hollywod affianca "The scarier", quelli che fanno paura. Un altro film del brivido.Ma non basta.Nella cosiddetta mecca del cinema, parlano di altre pellicole che riguardano i "ladri di tombe", di assalti alle teenagers in bagno ed altri lavori da...Oscar.



I pochi ricchi produttori ancora in giro intendono rimuovere dalla...tomba dei tempi Mission Impossible (ricordate?). Stanno cercando un giovane belloccio,aitante,capace di risolvere tanti problemi impossibili nelle missioni di una Hollywood semifallita. Poi ci sarebbe quel caro, vecchio pugliese di nome Stallone che giura di essere capace di girare il sesto Rocky. Tante pillole "fortificanti" e buon vino e olio della regione dei suoi. E inutile insistere su questa strada Qualcuno suggerisce di andare in Europa per trovare materiale che non richieda ai poveri morti di camminare. E fa un nome:Alicia Wikander. una faccia d'angelo di quella Svezia quasi sempre pronta a offrire belle figliole a quei matti di Hollywood.