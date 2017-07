Morto lo storico britannico Mack Smith, autore di "Storia d'Italia"

E' morto Denis Mack Smith, il professore britannico autore della "Storia d'Italia dal 1861 al 1997", un saggio che ebbe un grande successo. Aveva 97 anni.

Laureatosi a Cambridge, membro della British Academy, del Wolfson College (Universita' di Cambridge), dell' All Souls College (Universita' di Oxford) e dell'American Academy of Arts and Science, fu collaboratore di Benedetto Croce. E' stato insignito dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Tra le sue opere, amate dai lettori e criticate dagli accademici, saggi su Garibaldi, Cavour, Mussolini e una Storia della Sicilia.