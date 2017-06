Mostre: Derain, Balthus, Giacometti al Museo d'arte moderna di Parigi

Dal 2 giugno al 29 ottobre 2017 2 juin au 29 octobre 2017 il Museo d'Arte moderna di Parifi presenta una mostra inedita che ripercorre l'amicizia tra tre grandi artisti del Xx secolo: André Derain (1880-1954), Balthus (1908-2001) e Alberto Giacometti (1901-1966). "Derain, Balthus, Giacometti: un'amicizia artistica" è il titolo della mostra

La mostra presenta una straordinaria selezione di oltre 350 opere (dipinti, sculture, opere su carta e fotografie), incentrata principalmente sui decenni tra il 1930 e il 1960. Un'occasione per rivedere la parte più importante del lavoro di Derain, che non viene presentato a Parigi da oltre vent'anni, per riscoprire Balthus e per gettare uno sguardo nuovo su Giacometti.