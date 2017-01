Mostre/ In Triennale due artisti belgi Jos De Gruyter & Harald Thys

di Simonetta M. Rodinò

Sconosciuti nel nostro paese, il duo belga Jos De Gruyter & Harald Thys è protagonista della mostra “Elegantia”, alla Triennale di Milano. La coppia di autori cinquantenni, per la prima personale in un’istituzione italiana, ha progettato un’esposizione in dialogo con il passato delle sale del Palazzo dell’arte.

“Elegantia è stata concepita insieme agli artisti come una messa in scena dell’idea stessa di mostra, il riflesso mentale, il miraggio di un allestimento”, afferma il curatore Francesco Garutti.

Sarà…ma davanti ai lavori eterogenei, dalle teste – da macrocefale a microcefale – con pupille dilatate e sguardo inquieto, agli acquarelli, scarabocchi spesso dalle cromie spente, che ripropongono quotidianità non di rado raccapriccianti, ai disegni di volti minacciosi o increduli o assenti, si prova angoscia e straniamento. Ma anche indifferenza.

Nella enfilade di archi all’ingresso della prima sala, i calchi in gesso dei volti delle varie teste riproducono le sembianze degli attori interpreti dei loro cortometraggi e sono state realizzate espressamente per questa mostra.

Sono esposte poi opere create in passato: "White elements", sagome metalliche eseguite in diverse fasi dal 2012 allo scorso anno; "Les enigmes de Saarlouis", serie di ritratti del 2012; un gruppo di sculture in terra cruda del 2008; la serie appunto di acquerelli "Fine Arts" del 2015; una Fontana da interni – tre maschere bianche dalle cui labbra esce zampillando l’acqua - del 2013.

Lavori espressione di menti disturbate? O prodotti risultati da pseudo ironia e narrazione tragica?

Ci sarà qualcosa da capire che sfugge? Mah!

In occasione della mostra sono stati proiettati cinque loro cortometraggi:

Die Fregatte (La Fregata), 2008 - 19 min.

Das Loch (Il Buco), 2010 - 27 min.

Der Schlamm von Branst (Il fango di Branst), 2008 - 20 min.

Ten Weyngaert (Ten Weyngaert), 2007 - 26 min.

“Elegantia”

Triennale – Viale Alemagna, 6 - Milano

28 gennaio – 19 marzo 2017

Orari: martedì – domenica 10.30 - 20.30

Ingressi: intero € 8 - ridotto € 5 / 4 -Biglietto unico per tutte le mostre € 10

Infoline: 02/724341

www.triennale.org