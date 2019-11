Murate Art District: a Firenze lo spazio di arte contemporanea cambia nome

Sarà in occasione della presentazione di “Florentine Voices” di Piero Mottola, dal 6 novembre 2019 al 1° febbraio 2010, che verrà annunciato il nuovo corso dello spazio di arte contemporanea Murate Art District. D’ora in avanti lo spazio conosciuto come Le Murate. Progetti Arte Contemporanea si chiamerà Murate Art District o MAD, un’operazione di re-naming e re-branding - fortemente voluta dal direttore artistico dello spazio Valentina Gensini - che punta a rilanciare il più importante centro di produzione e promozione dell’arte contemporanea a Firenze nel panorama nazionale e internazionale anche in virtù dell’aumento di pubblico (evidente nel 2018 con +74% di pubblico rispetto al 2017) nonché dell’ampliamento della proposta culturale e delle partnership internazionali. MAD rappresenta un distretto culturale evoluto, un luogo di riferimento pensato per essere abitato da artisti e curatori in residenza, focalizzato sulla produzione artistica ancor prima che sulle esposizioni, incentrato su modalità alternative di progettazione e relazione tra artisti, comunità e territorio. Assieme al nome, cambia anche l’identità visiva: una nuova immagine coordinata, declinata su tre colori brillanti che si alterneranno costantemente, a conferma di un’identità molteplice e di un presidio cittadino tanto saldo quanto vocato alla sperimentazione e all’approccio transdisciplinare. Primo progetto ad essere presentato sotto il marchio Murate Art District è Florentine voices, mostra fiorentina dell’artista e musicista sperimentale Piero Mottola, specializzato nel “tradurre” in immagini le voci e le emozioni umane grazie all’utilizzo di uno speciale algoritmo. La mostra, che occupa tutto il primo piano, vede esposto - insieme ai lavori che hanno tracciano l’excursus dell’artista - l’inedito Florentine voices una composizione “corale” partita da un esperimento socio-antropologico: ad un gruppo di cittadini, convocati con bando pubblico, è stato chiesto di associare a dieci parametri emozionali (paura, angoscia, agitazione, collera, tristezza, stupore, eccitazione, piacere, gioia, calma) suoni e rumori prodotti esclusivamente con la voce e con il proprio corpo. Le centinaia di frammenti sonori ottenuti sono stati catalogati e intrecciati in composizioni e poi trasformati in sequenza grafiche che assumono l’aspetto di quadri astratti. “Le Murate – ha dichiarato l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – si stanno configurando come un polo cruciale di promozione e produzione di arte contemporanea, grazie anche alle numerosissime residenze artistiche che ha ospitato. Adesso è il momento di cambiare nome e passo per consentire a questo spazio un ulteriore salto di qualità che porti sempre più progetti, laboratori, idee, esposizioni”. “MAD tradisce l’identità di un distretto culturale evoluto che intende porsi come luogo di riferimento per la città, all’interno di un network internazionale. – afferma il direttore Valentina Gensini - Quale distretto dell’arte è un luogo abitato dagli oltre 500 artisti e curatori in residenza ogni anno, un luogo focalizzato sulla produzione artistica anziché sulla esposizione tout court, uno spazio che intende proporre modalità alternative di produzione e relazione con la comunità e il territorio. La nuova immagine coordinata, su tre colori intensi, ne testimonia l’identità molteplice, quale presidio cittadino sperimentale e transdisciplinare”.

Florentine voices

Florentine voices (fino al 1° febbraio 2020), si intitola così la “tappa” fiorentina del progetto Voices, ricerca sperimentale itinerante e in progress condotta dall’artista Piero Mottola volta ad indagare le potenzialità evocative e musicali della voce di persone comuni, in diverse aree geografiche del pianeta. Florentine Voices, primo progetto nato sotto l’egida di Murate Art District e fortemente voluto dal direttore artistico Valentina Gensini è lo step fiorentino di una ricerca finora condotta a Valencia, Lisbona, Tenerife, Roma, Santiago del Cile, Lipsia, Varsavia, L’Avana, Buenos Aires, Wuhan, Shanghai, Pechino. Alle persone che hanno partecipato all'esperimento negli scorsi mesi, convocati con bando pubblico, è stato chiesto di associare a dieci parametri emozionali (paura, angoscia, agitazione, collera, tristezza, stupore, eccitazione, piacere, gioia, calma) suoni e rumori prodotti esclusivamente con la voce e con il proprio corpo. Le centinaia di frammenti sonori ottenuti sono stati catalogati e intrecciati dall’artista in composizioni realizzate mediante l’ “autocorrelatore acustico”, un sistema capace di costruire algoritmi e trasformarli in opere grafiche che assomigliano a quadri astratti e variopinti. In questo modo l’opera restituisce un composito e fluttuante ritratto emotivo e internazionale della città. Con le stesse sonorità, Piero Mottola ha composto l’omonima composizione per coro che verrà diretta dall’autore in occasione dell’inaugurazione della mostra (mercoledì 6 novembre alle 17:30) grazie alla collaborazione di Benedetta Manfriani, dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Nelle tre celle al primo piano di MAD è invece esposto un excursus del lavoro dell’artista che riconduce alle origini delle sperimentazioni degli anni Ottanta e primi anni Novanta sul concetto di “Miglioramento Peggioramento” estetico e delle categorie di “Bello Brutto”, in cui l’artista si poneva il problema della misurazione del processo creativo con pratiche relazionali attraverso il coinvolgimento diretto del pubblico. Infine, l'esuberanza cromatica delle opere più recenti, esposte nell'ultima cella, rivela il processo di ricerca dell'artista, volto a restituire partiture visive che rispondono alla ricerca di godimento estetico espressa dal fruitore. Florentine Voices è realizzata nell'ambito del progetto Città contemporanea Comunità inclusiva sostenuto da Regione Toscana - ToscanaInContemporanea 2019 e Fondazione CR Firenze.