Musei, torna la prima domenica gratis. Sull'Economist bando per 13 direttori

Musei, Franceschini: "Domani sull'Economist il bando per 13 direttori"

Il bando internazionale per selezionare 13 nuovi direttori per altrettanti musei autonomi sarà pubblicato domani, 30 gennaio, sull'Economist. Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali e del turismo, Dario Franceschini, intervenendo alla Stampa Estera. I musei in questione sono: Galleria Borghese di Roma, Museo Nazionale Romano, Vittoriano e Palazzo Venezia, Biblioteca dei Girolamini, Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila, Museo Nazionale di Matera, Palazzo Ducale di Mantova, Palazzo Reale di Napoli, Parco archeologico di Ostia antica, Parco archeologico di Sibari, Pinacoteca Nazionale di Bologna.

"Grazie a questo nuovo bando, 13 importanti realtà del patrimonio culturale italiano avranno un direttore selezionato tra i massimi esperti nazionali e internazionali", ha detto Franceschini, precisando che "conta il merito e non la nazionalità" delle persone. "Come nelle precedenti edizioni - ha poi sottolineato il ministro - i nuovi direttori saranno valutati da una commissione composta da esperti di chiara fama e elevato livello scientifico. Si tratta di un altro passo avanti nel percorso di innovazione e modernizzazione del sistema museale nazionale. I dati registrati negli ultimi anni - ha infine osservato Franceschini - parlano chiaro: l'incrocio tra autonomia e qualità dei direttori si è dimostrato un mix vincente per i musei e per lo sviluppo dei territori".

Musei: tornano i direttori Hollberg, Nizzo e Quilici

Il ministro Dario Franceschini ha reintegrato la direttrice delle Gallerie dell'Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg, il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Valentino Nizzo, e il direttore del Parco dell'Appia antica, Simone Quilici. Tutti e tre furono rimossi dal loro incarico dal precedente ministro, Alberto Bonisoli. Ad annunciarlo è lo stesso Franceschini nel corso di una conferenza stampa nella sede della Stampa Estera.

Musei, Franceschini: "Rendere stabile l'ingresso gratis la domenica"

"La mia intenzione è di confermare la permanenza della domenica gratuita nei musei per tutto l'anno". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, durante il question time alla Camera. Il ministro ha ricordato che "l'iniziativa fu adottata in forma sperimentale, in realtà ha avuto un enorme successo, non solo in termini numerici ma dal punto di vista dell'avvicinamento delle persone ai musei: una media di 300 mila persone a domenica solo nei musei dello Stato, a cui si aggiungono centinaia di musei dei comuni, privati o della Chiesa che si sono aggregati all'iniziativa. In molte occasioni- ha sottolineato - è stato più alto il numero di chi è andato nei musei dello Stato che non alle partite di serie A. Un'operazione pedagogica - ha concluso - e che trina gli incassi dei giorni successivi".