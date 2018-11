Musica, Bocelli n.1 in classifica Usa con 'Sì': primo italiano

Andrea Bocelli entra nella storia con il suo ultimo disco, 'Si'': il tenore conquista la vetta della classifica degli album piu' venduti negli Stati Uniti, la Billboard200 col disco di inediti pubblicato da Sugar.

Questa settimana ha scalato la classifica posizionandosi davanti a 'A Star is Born' di Lady Gaga. Nessun italiano era mai riuscito nell'impresa ed e' un traguardo memorabile che si somma al primato raggiunto dall'artista qualche giorno fa con il n.1 in Inghilterra. Una doppietta storica, la prima in assoluto per un artista italiano.

Un successo che consacra ancora una volta Bocelli nell'empireo della musica internazionale: ben 8 album della carriera del tenore sono entrati nella top10 americana, la piu' importante classifica discografica del mondo, con due secondi posti ottenuti con 'My Christmas' nel 2009 e 'Passione' nel 2013.