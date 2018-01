Nasce la Treccani Gusto, promuove la cultura del cibo italiano

Il 2018 e' l'Anno nazionale del cibo italiano, che si apre con la nascita di un nuovo progetto editoriale: 'Treccani Gusto', frutto della collaborazione fra l'Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione Qualivita. Presentato oggi a Roma, 'Treccani Gusto' sara' costituito da una nuova edizione dell'Atlante Qualivita sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg, che si arricchisce del contributo editoriale Treccani, divantando cardine della conoscenza delle produzioni tipiche e dei relativi elementi distintivi; da un magazine digitale per coinvolgere i soggetti attivi sul territorio raccontando i diversi aspetti dell'ambito agricolo e alimentare , in relazione anche ad ambiti evoluti come il turismo; da una banca dati con glossario specialistico e ricettario.

L'obiettivo dell'operazione e' "lanciare una nuova immagine dell'Italia e delle sue eccellenze enogastronomiche nel contesto internazionale e ridefinire l'apporto culturale dei suoi prodotti tipici, al pari dei tesori della cultura, del paesaggio e dell'arte". "Come ha scritto lo storico Massimo Montanari, il gusto e' un prodotto culturale", ha detto il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, aggiungendo: "Il nostro patrimonio enogastronomico ci rende unici e poggia sulle tre A italiane: agricoltura, alimentazione, ambiente. Questa iniziativa apre dunque nel migliore dei modi l'Anno nazionale del cibo italiano e mi auguro possa diventare un punto di riferimento per diffondere conoscenza e consapevolezza".

Massimo Bray, ex ministro dei Beni culturali e attuale direttore generale della Treccani, ha commentato: "Vogliamo partecipare all'Anno nazionale del cibo italiano mettendo a disposizione la nostra esperienza editoriale e le tecnologie sviluppate per il portale www.treccani.it, che conta piu' di 500mila visitatori unici al giorno, e tutti gli strumenti e le competenze che hanno caratterizzato Treccani negli oltre 90 anni della sua storia". Alla presentazione del nuovo prodotto ha partecipato anche il ministro dei beni culturali e del turismo, Dario Franceschini: "L'Italia - ha detto - puo' offrire eccellenze in molti settori, dall'arte alla moda, passando per l'artigianato e l'enogastronomia. Se riusciamo a gestirle bene e ad integrarle faremo un lavoro molto proficuo per il Paese".