Natale da sfogliare con Slow Food Editore

Da leggere in famiglia

Gustomondo

Alla scoperta dei cibi del pianeta

Un giro del mondo attraverso il cibo e tutto quello che vi ruota intorno per far scoprire ai più piccoli (ma non solo) la ricchezza della biodiversità. Come si apparecchia la tavola in Marocco? Che cosa c’è nel frigorifero di un bambino statunitense? Dove si fa la spesa nelle Filippine? Quali le occasioni di festa in Russia? Quali i piatti più comuni in Francia? A queste e a molte altre domande si trova risposta sfogliando questo atlante illustrato che racconta in modo non banale e stereotipato il cibo nel mondo.

Autrice Alessandra Mastrangelo

Illustrazioni di Allegra Agliardi

Collana Slowbook

128 pagine – 19,50 euro



Per gli appassionati di vino

Le carte del vino. Atlante dei vigneti del mondo

Un atlante geografico e storico racconta la diffusione dei vitigni nel mondo e ne fotografa la situazione attuale. Sono 56 i Paesi rappresentati, dalla Georgia alla Nuova Zelanda, passando per l’Italia, la Francia e gli Stati Uniti, con tutte le denominazioni, i vitigni, i dati sulla produzione e le principali caratteristiche. Un’immensa fotografia in 100 cartine d’autore, di grande formato, illustrate magnificamente, arricchite con dati e testi essenziali, per capire come le viti – e i vini – si sono diffusi per il mondo fino a raggiungere posti impensati come il Sudafrica o Tahiti. 8000 anni di storia condensati in un unico prestigioso atlante per appassionati di vini, geografia, storia o di tutte e tre le discipline.

Autori Adrien Grant Smith Bianchi e Jules Gaubert-Turpin

Collana Slowbook - 200 pagine – 29 euro



Le migliori 100 bollicine d’Italia

Per sapere sempre con che vino brindare

Questa nuova guida racconta le 100 migliori etichette di bollicine italiane selezionate dalla redazione di Slow Wine e intende fornire al lettore una lista chiara e semplice. Oltre alla puntuale descrizione delle etichette con i suggerimenti per apprezzarle al meglio a tavola, il volume racconta i tre metodi principali di produzione: il metodo Classico, lo Charmat e quello ancestrale della rifermentazione in bottiglia. Come sempre grande attenzione alla qualita` del prodotto e alla sostenibilità dell’agricoltura e dei metodi di lavorazione.

A cura di Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni

Collana Guide Slow

192 pagine – 14,90 euro

Slow Wine 2019

Slow Wine è giunta alla nona edizione e sempre di più si connota per il rigore nel segnalare e premiare esclusivamente vini e cantine che lavorano la vigna senza cercare scorciatoie. Se dovessimo riassumere in uno slogan la filosofia della guida potremmo dire “meno marketing e più viticoltura”. Slow Wine è l’unica guida a visitare ogni anno tutti i produttori recensiti, grazie a un numero di collaboratori che ormai sfiora le 300 persone. Una mappatura del territorio che non ha pari e che permette di segnalare agli addetti ai lavori e ai semplici appassionati sempre nuove aziende e realtà enologiche.

Curatori Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni

Collana Guide Slow

1120 pagine – 24 euro

Per gli appassionati di letteratura

Con tutti i miei sensi

Storia di una cuoca rivoluzionaria

Arriva nel cinquantenario di quel ’68 che ha rivoluzionato l’impegno politico, il ruolo delle donne nella società e il rapporto con il cibo, il memoir con cui Alice Waters, chef e attivista famosissima negli Usa, racconta gli aspetti più privati e turbolenti della sua infanzia e giovinezza e come sia nato il rapporto speciale, intimo ed esclusivo con il cibo che l’ha aiutata a trovare la sua strada. Donna dal grande temperamento e dalla creatività straordinaria, appassionata di cinema e di viaggi, apre nel 1971, a 27 anni, Chez Panisse a Berkeley, California, ristorantino francese che tuttora gestisce e che di fatto ha decretato il suo successo. Nel 1996 ha dato il via al progetto degli Edible schoolyard (gli Orti scolastici), ed è grazie a lei che Michelle Obama ha fatto del giardino della Casa Bianca un laboratorio sull’agricoltura biologica.

Autrice Alice Waters

Collana asSaggi - 320 pagine – 19,50 euro

Per gli appassionati di gastronomia

A tavola con i grandi cuochi. La nostra cucina a casa tua

Cosa accade quando un grande chef entra nella cucina di una mensa universitaria, invitato a misurare la propria creatività con la produzione di cibo quotidiano e sperimentare la propria capacità di realizzare piatti straordinari a partire da ingredienti ordinari? Questo nuovo volume, riccamente illustrato, facile da usare, racconta il progetto delle Tavole Accademiche, la mensa dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, attraverso 227 ricette di 78 chef che in questi cinque anni hanno preparato un menù per gli studenti con prodotti locali e di stagione e un prezzo di partenza degli ingredienti inferiore ai cinque euro.

Collana Slowbook - 352 pagine –30 euro



Le stagioni della pasticceria

200 ricette dolci e salate

Un viaggio lungo tutto l’anno accompagnati dai profumi e le emozioni che ci regala l’arte della pasticceria. Si comincia dai biscotti e i dolci con cui scaldare le fredde giornate invernali per poi goderci le fragole e i primi colori della primavera, le preparazioni fresche e la pasticceria salata per le cene estive all’aperto e finire in bellezza con l’autunno, con le nocciole e le castagne, affiancate dall’immancabile cioccolato. Molte ricette sono pensate anche per chi deve rinunciare a glutine, latticini e uova.

Autrice Martina Tribioli

Fotografie Barbara Torresan

Collana Slowbook

256 pagine – 24,90 euro

Sud. La grande cucina

500 ricette della tradizione mediterranea

Patria della Dieta mediterranea, il Sud Italia detiene i segreti di piatti straordinari: abbondanza di verdure semplicemente cotte al forno o grigliate, il meraviglioso olio di oliva che dona condimento e salubrità a ogni piatto, la tradizione delle erbe spontanee, il pesce, ma anche carni, legumi e i formaggi a pasta filata. Questa cucina racconta un legame profondo tra gli ingredienti e il territorio, la grande capacità di creare piatti straordinari partendo da prodotti semplici e alla portata di tutti. Gusto, risparmio, sostenibilità e salute, tutti assieme in ognuna di queste ricette firmate da grandi osti, cuochi e cuoche delle regioni coinvolte.

Collana Ricettari Slow Food

512 pagine – 25 euro



Osterie d’Italia 2019

Da 29 anni la guida Osterie d’Italia consiglia i migliori luoghi in Italia in cui poter mangiare piatti della tradizione, legati al territorio, cucinati con eccellenti materie prime a un prezzo corretto. Tutte le osterie presenti in guida sono verificate in forma anonima dalla squadra dei collaboratori di Slow Food. Nell’edizione 2019 si dà particolare importanza al simbolo della bottiglia, quello che segnala quali osterie si distinguono per la selezione dei vini. Presenti, inoltre, le chiocciole (le migliori osterie), i formaggi (locali con una valida selezione di latticini), la segnalazione dei locali che hanno qualche camera per soggiornare, un orto di proprietà, di quelli che offrono piatti vegetariani o adatti a chi non può consumare glutine.

A cura di Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni

Collana Guide Slow

896 pagine – 22 euro