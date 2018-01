Neil Diamond ha il Parkinson, cancella la tournée e si ritira

Neil Diamond ha il Parkinson e si ritira dalle scene: lo ha annunciato lo stesso cantante americano, rivelando sul suo sito ufficiale che recentemente gli e' stato recentemente diagnosticata la malattia neurodegenerativa. Cancellate dunque tutte le ultime date del tour organizzato per il suo 50esimo anniversario come artista, previste in Australia e in Nuova Zelanda a marzo. "Con grande riluttanza e delusione annuncio il mio ritiro dai concerti", ha scritto Diamond, che domani, mercoledi' compie 77 anni. "Voglio ringraziare il mio fedele e devoto pubblico di tutto il mondo per l'incoraggiamento e il supporto: questo viaggio e' stato cosi' bello, cosi' straordinario grazie a voi". Oltre 130 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Neil Diamond, che domenica ricevera' il premio alla carriera nel corso della Sessantesima edizione dei Grammy Awards, e' uno degli artisti piu' venduti della storia: e' entrato nella Hall of Fame dei compositori nel 1984 e nella Hall of Fame del Rock and Roll nel 2011. vera e propria icona, nella sua carriera durata mezzo secolo, ha composto una decina di pezzi che sono entrati nella storuia della musica, tra cui "Cracklin 'Rosie", "Song Sung Blue", "Longfellow Serenade", ""If You Know What I Mean" o "Desiree". Il musicista ha assicurato di avere intenzione di continuare a dedicarsi ad altri progetti.