New York, riapre il nuovo 'Museo del cane'

Dopo quello del cinema di Torino, quello della birra a Praga e delle fogne a Parigi, a New York nasce quello del cane. Si tratta di un museo interamente dedicato ai nostri amici a quattro zampe che, dallo scorso 8 febbraio, sta facendo sempre più notizia per il “concept” del tutto rinnovato rispetto alle passate edizioni. Infatti, l’idea di un museo a quattro zampe risale al 1982, quando l’American Kennel Club (il registro dei cani con pedigree) istituì una primordiale forma di museo canino all’interno del New York Life Building Madison Avenue. Solo cinque anni dopo, lo stesso fu trasferito a St. Louis, nel Missouri. Ora, invece, sarà la citta della “Grande Mela” ad ospitare le centinaia di opere del “The Akc Museum of the dog”. Questa volta, però, con una logica innovativa e che tiene conto sempre più del cliente. La passeggiata tra le collezioni canine sarà accompagnata da forme interattive di ammirazione delle opere. Per esempio, la presenza dei cosiddetti “Meet the Breeds”, ovvero schermi digitali che consentono di interagire ed esplorare ogni particolare delle razze canine, ideata con lo scopo di intrattenere il visitatore per un tempo superiore alla media museale e, perché no, istruirlo senza annoiarlo. Lo stesso Alan Fausel, il direttore del museo, afferma che “la maggior parte delle persone passerà almeno un'ora ad esplorare le mostre, ma si potrebbe facilmente rimanere molto di più se ci si lascia conquistare da queste attrazioni”.

Perciò, quella di un rinnovato museo del cane è una scelta del tutto in linea con la moderna concezione che si ha degli animali. Se al miglior artista spetta un posto nel miglior museo, anche i nostri amici a quattro zampe meritano lo stesso. Peccato che a godere di questa struttura saremo solo noi (persone) e non i cani stessi, i quali sono i diretti interessati. A questi, infatti, l'ingresso rimane vietato.