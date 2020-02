News oggi 10 febbraio: le principali notizie del giorno selezionate per voi

Dalla politica interna alla politica estera, dalla economia alla finanza, dalla cronaca allo spettacolo. Ogni giorno 5 notizie di cui potete parlare a cena.

Politica





Prescrizione: tensione sul lodo Conte bis

Resta alta, nella maggioranza, la tensione sulla riforma della Prescrizione del Guardasigilli Alfonso Bonafede. Un nuovo scontro, dopo l'accordo raggiunto fra M5s, Pd e Leu, potrebbe arrivare gia' domani, nelle commissioni competenti, durante il confronto sul dl Milleproroghe, se arrivasse l'emendamento che contiene il cosiddetto 'lodo Conte bis', frutto dell'accordo interno alla maggioranza ma senza Italia viva. E' atteso alla Camera, dove pero' al momento non e' ancora non e' stato depositato. ma Italia viva resta sulle barricate. Matteo Renzi annuncia: "Non molliamo".

Economia





Produzione industriale -2,7% a dicembre. Mai così male dal 2013

Crolla la produzione dell'industria italiana nel 2019. Una riduzione dell'1,3% rispetto al 2018, segnala l'Istat, primo calo dal 2014 e maggior contrazione registrata dal 2013. La flessione è stata più marcata per i beni intermedi, meno forte per i beni strumentali. Un lieve incremento ha caratterizzato, d'altra parte, la produzione di beni di consumo e di energia.

Cronaca





Leghista contro la modella di Vogue: la bellezza italiana è "solare e bianca".

Maty Fall Diba è la modella senegalese di 18 anni, scelta da Vogue Italia per il numero di febbraio, dove posa per il fotografo Paolo Roversi tenendo tra le braccia la scritta Italia. Lo scatto è stato al centro di una accesa polemica.

All'esultanza del sindaco di Chiampo per la scelta di "Vogue Italia" di mettere in copertina la ragazza di origine senegalese - e italiana a tutti gli effetti – Daniele Beschin, consigliere leghista di Arzignano, aveva replicato: "Solo un bianco può essere italiano". “Per me una chiampese doc è una ragazza solare, bianca”.

Politica estera





Germania, l'erede della Merkel rinuncia alla guida della Cdu.

Precipita nel caos la Cdu, il partito di Angela Merkel, creando una instabilità politica quasi mai vista in Germania. La leader dei cristiano-democratici tedeschi, Annegret Kramp-Karrenbauer – considerata per anni la ‘delfina’ della cancelliera – si è dimessa dalla presidenza del partito e, soprattutto, ha rinunciato alla corsa per la cancelleria, aprendo una voragine in vista delle elezioni del 2021 e privando la Cdu di un suo candidato credibile ad appena un anno dalla fine dell’ultimo mandato Merkel.

Spettacolo





Oscar 2020: Parasite è il miglior film

Per la prima volta in assoluto hanno premiato, rompendo un tabù, un miglior film non in lingua inglese. Non solo, ma Parasite ha vinto anche come migliore sceneggiatura, miglior film internazionale e migliore regia. Onore al grande regista Bong Joon-ho già vincitore della Palma d'oro a Cannes e onore ai membri dell’Academy che hanno saputo intercettare questa formidabile occasione per rompere quel tabù e lo hanno fatto con una pellicola coreana che mette tutti d’accordo, critica e pubblico.

Perché ha vinto così tanto Parasite? Perché è un film che (solo) apparentemente racconta una storia semplicissima sullo “scontro” fra poveri e ricchi. In verità l’opera di Bong Joon-ho nasconde una complessità mastodontica e le domande che genera sono infinite.

