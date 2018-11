"Nietzsche. La stella che danza". Esce la biografia del filosofo a fumetti

ANTEPRIMA: DAL 5 DICEMBRE IN LIBRERIA - Che spettacolo può essere assistere con i propri occhi umani, insufficienti alla grandezza dell’universo, alla nascita di una stella? Poter vedere la sua generazione, sentire la natura fondersi. Nel 2018 nasce una stella danzante e tutti possiamo ammirarne il parto. Tutti possiamo vivere la gestazione del pensiero che prende vita. Nel 2018, Friedrich Wilhelm Nietzsche nasce di nuovo, con la prima biografia a fumetti mai realizzata. Superarsi, tra tormenti continui, per partorire purezza. Nei cieli stellati e nei lugubri angoletti dell’anima, superuomo e uomo puro. Nietzsche come non lo avete mai letto, oltre gli echi della paternità ideologica, oltre i fiumi in piena delle eterne riletture, oltre i risultati del suo pensare. Nietzsche uomo, che muta lentamente nel pensatore divino. Le tribolazioni e le rassicuranti serenità di un travaglio dell’anima, che si contorce e si stira per generare una stella danzante. La sua epoca, la sua vita, i suoi paesaggi. La potenza di Nietzsche spiegata in modo nuovo. Il cammino di un uomo libero e tormentato splendidamente illustrato in tavole che sembrano stanze, della vita e del pensiero, ognuna con una colorazione diversa. “Nietzsche. La stella danzante” è il nuovo titolo di Ferrogallico Editrice, in uscita a dicembre 2018. Una graphic novel viva, pulsante, arricchita dalla prefazione di Adriano Scianca che ripercorre un affresco straordinario, capace di farci vedere l’esteriorità di una grande opera alchemica come Così parlò Zarathustra, le tinte pastello dei paesaggi autunnali e nordici che cedono il passo alle esplosioni psichedeliche delle crisi, i morigerati costumi borghesi che cadono di fronte a quel demone scapigliato. Ferrogallico ripropone in esclusiva per l’Italia l’edizione originale francese, per i tipi di Editions du Lombard. Un capolavoro disegnato da Maximilien Le Roy, disegnatore di successo, che ha trasposto su fumetto L’innocence du devenir, la sceneggiatura cinematografica di Michel Onfray, celebre filosofo francese postanarchico, autore di cinquanta libri tradotti in trenta Paesi del mondo, dedicata al pensatore tedesco. Ferrogallico, fumetti ostinati e contrari per rigenerare e contaminare la cultura del presente, sulla via dell’arte e del coraggio. L’intelletto al servizio del fumetto.

IL LIBRO - Creare un legame tra l’universo della filosofia di Friedrich Wilhelm Nietzsche e quello del disegno, tradurre in un linguaggio tratteggiato, a colori, i tormenti della sua vita e i suoi straordinari insegnamenti. Il pennello di Maximilien Le Roy ha così tradotto in fumetto "L’innocence du devenir", sceneggiatura cinematografica dedicata alla vita di Nietzsche scritta dal celebre filosofo francese Michel Onfray. "Nietzsche. La stella danzante" è un affresco straordinario e sorprendente che, come scrive Adriano Scianca nella prefazione, ha il merito di farci vedere l’esteriorità di una grande opera alchemica come Così parlò Zarathustra, le tinte pastello dei paesaggi autunnali e nordici che cedono il passo alle esplosioni psichedeliche delle crisi, i morigerati costumi borghesi che cadono di fronte a quel demone scapigliato e che si piega in due su taccuini in cui riversa visioni e lampeggiamenti d’avvenire...



MICHEL ONFRAY - È nato nel 1959 nell’Orne. Filosofo, ha pubblicato più di cinquanta libri (Cyniques, Théorie du voyage, La philosophie féroce — exercices anarchistes, Politique du rebelle, Traité d’athéologie, Le Recours aux forêts...) tradotti in circa trenta Paesi. Dopo vent’anni come insegnante di filosofia nei licei, ha creato l’Università Popolare di Caen nel 2002 e l’Università Popolare del gusto di Argentan nel 2005. Propone una filosofia dell’edonismo.



MAXIMILIEN LE ROY - È nato nel 1985 a Parigi. Disegnatore di successo, dopo avere scoperto Nietzsche attraverso Così parlò Zarathustra, si è chiesto per due anni di fila come creare un legame fra l’universo della filosofia e quello del disegno. L’illuminazione è arrivata dopo la lettura della sceneggiatura cinematografica di Michel Onfray sulla vita di Nietzsche che ha deciso di adattare in forma di fumetto. Per realizzare il progetto ha fatto un viaggio in treno sulle tracce del filosofo tedesco in Germania, Svizzera e Italia.

Titolo: Nietzsche

Sottotitolo: La stella danzante

Categoria: Fumetti, Graphic Novel

Pagine: 146

Prezzo: € 24,00

Formato: Cartonato 19 x 27

Edizione originale: Editions du Lombard

Edizione italiana: Ferrogallico Editrice

Data di uscita: 5 dicembre 2018