Il premio Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato dalla Reale Accademia Svedese delle Scienze a ricercatori che si sono distinti "per invenzioni fondamentali nel campo della fisica dei laser".

Il riconoscimento è stato diviso da una parte all'americano Arthur Ashkin "per le pinze ottiche e la loro applicazione ai sistemi biologici", e per l'altra metà al francese Gérard Mourou e alla fisica canadese Donna Strickland per "il sistema di generazione di impulsi ottici ad alta intensità"