Baciami sotto il cielo di Parigi: il nuovo romanzo di Catherine Rider

Di Chiara Giacobelli

Parigi – Serena è una giovane ragazza americana che non è ancora riuscita a superare l’improvvisa morte del padre, avvenuta due anni prima. Per questo, decide di organizzare un Romance Tour a Parigi, nell’intento di ripercorrere insieme alla madre e alla sorella l’itinerario seguito dai suoi genitori in luna di miele. La spinge la voglia di realizzare un album fotografico in grado di ricordarle per sempre, concretamente, ciò che ha perso, ma anche l’inconsapevole speranza di poter così avvicinarsi al concetto di amore, non essendo mai riuscita a provarlo davvero per nessuno: forse, immedesimandosi nei sentimenti dei suoi genitori, sarà in grado di comprendere lei stessa che cosa significhi innamorarsi, e magari far sì che accada…

Tuttavia, nonostante la sua organizzazione impeccabile, il viaggio nella Ville Lumière si rileva un disastro: la madre disdice all’ultimo momento a causa di un impegno di lavoro – complice anche la difficoltà di rivedere luoghi a lei tanto cari –, la sorella riceve in regalo inaspettatamente una vacanza a Madrid dal proprio fidanzato, perciò Serena si ritrova sola in una città che non conosce. Per fortuna, riesce a trovare ospitalità presso lo studentato in cui alloggia il ragazzo della sorella, il cui coinquilino Jean-Luc è un fotografo francese sentimentalmente ingarbugliato almeno quanto lei. Single da poco, continua infatti a scappare ogni volta che le cose con una donna diventano troppo “serie”, finendo per restare solo e insoddisfatto.

Come è facile intuire sin dalle prime pagine del romanzo, Parigi fa da sfondo a una storia d’amore che, ora dopo ora, sboccerà tra due estranei tanto diversi quanto simili: Serena e Jean-Luc scopriranno insieme che la vita va vissuta nel presente, senza restare aggrappati al passato, né sfuggendo il futuro per prevenire la sofferenza. Così, tra i due nascerà un dolce rapporto di comprensione, stima e stupore che li porterà a provare per la prima volta quell’amore sognato da entrambi, non senza qualche litigio e situazione imbarazzante da superare. Il format del libro pubblicato per Natale dalla Newton Compton Editori segue pari passo quello del primo bestseller di Catherine Rider, “Baciami sotto la neve di New York”, dove sono invece protagonisti i migliori amici di Serena.

Il nuovo lavoro della Rider è un divertissement perfetto non soltanto per trascorrere le feste natalizie, ma anche San Valentino, Pasqua, l’estate e qualunque momento libero della giornata. Nella sua semplicità, avvolge il lettore in una nuvola di tenerezza e romanticismo dalla quale si fa fatica ad uscire, pur sapendo che alla fine i due protagonisti si daranno proprio quel bacio tanto atteso. La narrazione scorre alternando il punto di vista di Serena a quello di Jean-Luc, utile escamotage per entrare e uscire dalle emozioni dell’uno o dell’altro personaggio, movimentando il tutto e dandoci una doppia visione dell’evolversi della storia. Per gli amanti della narrativa rosa, dei romanzi d’amore e della letteratura non troppo impegnata, nonché della magica capitale francese, “Baciami sotto il cielo di Parigi” è assolutamente una lettura da non perdere.

